Cartagena celebró sus 215 años de independencia con una agenda cultural que reunió a miles de residentes y visitantes en las calles y la bahía de la ciudad. Las fiestas comenzaron el jueves 12 de noviembre con el tradicional Desfile del Bando a lo largo de la Avenida Santander, donde cerca de 10.000 artistas realizaron su recorrido bajo temperaturas superiores a los 30 grados, acompañados por comparsas, carrozas inspiradas en figuras históricas y barrios populares.

La celebración continuó el viernes 13 y sábado 14 de noviembre en el agua con el Festival Náutico en la Bahía de las Ánimas. Un espectáculo que contó con la presentación de artistas como Juan Luis Guerra, Beéle, Grupo Niche, Silvestre Dangond y Ryan Castro.

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“La independencia nos dejó una bandera, la gran Cuadrilonga, pero también nos dejó una obligación: estar a la altura de la libertad que proclamaron nuestros antepasados (...) Una ciudad puede conmemorar su libertad durante siglos y aún así tener que conquistar todos los días mejores oportunidades y más bienestar para su gente”, expresó el alcalde Dumek Turbay durante su intervención en la sesión especial para la lectura del Acta de Independencia.

Desfile Independiencia de Cartagena Foto: EFE

Cartagena, el destino favorito de nacionales y extranjeros

Además de las fiestas de independencia, Cartagena recibe a una gran ola de visitantes para fin de año, en semanas de receso escolar y puentes festivos. Pablo Jaitman, country manager de Despegar, reveló en diálogo con Blu Radio que el 65% de los turistas que llegan a la ciudad son nacionales y el 35% internacionales, destacando visitantes de Estados Unidos, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, México y Brasil.

“Hay una buena oferta que conecta a la mayor parte de los países latinoamericanos con Cartagena para vivir unos días de vacaciones (...) Es un destino de muchos destinos dentro y hay para todos los gustos, hay para todos los presupuestos”, aseguró Jaitman.

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¿Qué hacer en Cartagena?

Recorrido por el centro histórico: Permite descubrir su arquitectura colonial, con sus calles empedradas, coloridas fachadas, balcones y emblemáticas plazas, entre ellas la Plaza de los Coches, la Plaza de Bolívar y la Plaza de la Aduana. La Torre del Reloj, uno de los símbolos más representativos de la ciudad, es considerada la entrada tradicional a este sector y puede visitarse gratuitamente.

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Murallas de Cartagena: Estas antiguas estructuras defensivas son ideales para conocer parte del pasado de la ciudad. Recorrerlas también permite disfrutar de una de las panorámicas más atractivas del mar Caribe, especialmente durante el atardecer.

Foto: Alcaldía de Cartagena.

Museos e iglesias: La oferta cultural e histórica también incluye espacios como el Museo del Oro Zenú, el Palacio de la Inquisición y el Santuario de San Pedro Claver.

Actividades de playa y mar: Cartagena ofrece diversas excursiones para conocer las Islas del Rosario, un destino ideal para practicar actividades como esnórquel, buceo y esquí acuático. Otra alternativa es visitar Barú, ubicada aproximadamente a una hora de la ciudad en bus y reconocida por sus playas de arena blanca y aguas turquesas. Allí es posible disfrutar de una jornada de sol y mar o prolongar la estadía en lugares como la Isla del Encanto, un alojamiento ecológico construido en madera y rodeado de vegetación tropical.