Diferentes instituciones del país se sumaron a las voces de rechazo contra el ataque terrorista sufrido en la noche del sábado contra un batallón militar en La Jagua de Ibirico, Cesar. El hecho dejó un soldado muerto y al menos 22 heridos, según las cifras entregadas por la Alcaldía del municipio.

A esas voces que condenaron el hecho, se sumó el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, quien expresó su “solidaridad con el Ejército, las víctimas y familias del cruel y cobarde ataque terrorista que se registró contra el Batallón Especial Energético y Vial en La Jagua de Ibirico”.

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“Rechazamos estos actos y hacemos un llamado al respeto por la vida y las instituciones”, enfatizó el Procurador en una publicación que hizo en su cuenta de X.

Así mismo, la Defensoría del Pueblo, también a través de redes sociales, lamentó la muerte del soldado Estivinson José Epieyú Pushaina durante el ataque.



Bombardeo a ejército deja muerto AFP

La entidad expresó su preocupación por la creciente utilización de tecnologías y artefactos explosivos por los grupos criminales y los riesgos que esto representa tanto para los integrantes de la fuerza pública y las comunidades.

Reiteramos que todas las partes en el conflicto están obligadas a respetar el derecho internacional humanitario, incluidos los principios de distinción, proporcionalidad y precaución. La protección de la vida, de las comunidades en los territorios debe ser una prioridad. Continuamos atentos a la evolución de la situación y a las posibles afectaciones humanitarias. Ninguna estrategia de confrontación puede dejar de lado el respeto por la vida y la dignidad humana

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Más temprano el presidente Abelardo De La Espriella condenó fuertemente el hecho y reiteró que este y todos los ataques contra la Fuerza Pública y la población civil “los narcoterroristas los van a pagar con sangre”. Agregó en su cuenta en la red social X que “cada acción criminal tendrá una respuesta contundente” del Estado “más fuerte, letal e implacable”.

“¡Vamos a acabar con esa plaga, con ese cáncer del narcoterrorismo que tanto daño le ha hecho a Colombia!”, escribió el mandatario.

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Por su parte, el secretario de Gobierno, Eduardo Esquivel, se trasladó hasta La Jagua de Ibirico en la mañana de este domingo, para liderar una mesa de seguridad extraordinaria junto al alcalde, Leonardo Hernandez, y autoridades de Policía y Ejército.

Reveló Esquivel que presuntamente el ataque terrorista contra el Batallón Especial Energético y Vial se realizó con “tatucos”. Además, un vehículo fue quemado en la carretera para distraer a los uniformados y varios drones sobrevolaron el municipio.

Sobre el uso de drones, el alcalde Leonardo Hernández dijo que estos incluso sobrevolaron los alrededores del hospital de La Jagua, cuando los soldados heridos eran atendidos. Por la tensa situación decidió declarar el toque de queda por 24 horas.

Tenemos información veraz de que hubo drones sobrevolando también el hospital posterior al ataque donde se estaba dando la atención a cada uno de estos soldados. De verdad estamos muy preocupados, por eso solicitamos inicialmente por medio de redes sociales, de emisoras, la necesidad de que la población se resguardara. Por eso también declaramos un toque de queda para que la gente no saliera de sus casas”

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Agregó el mandatario municipal que la población civil tiene zozobra y mucha preocupación ante la posibilidad de que se presenten nuevos ataques.

El municipio obviamente está aturdido, sobre todo la gente que está a la incógnita de no saber si se pueda dar un segundo ataque por parte de estos grupos armados que perpetraron este vil hecho que enluta a nuestro municipio y a las Fuerzas Militares de Colombia

Por último, destacó Hernández que este ataque que él atribuye al ELN, se dio por los últimos golpes que se vienen propinando contra todas sus economías ilícitas, especialmente el narcotráfico, entre esos el desmantelamiento de un laboratorio para la producción de cocaína en la Serranía del Perijá.