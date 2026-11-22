La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación rechazaron el ataque con explosivos contra las instalaciones del Batallón Especial, Energético y Vial número 2 del Ejército, en La Jagua de Ibirico, Cesar, que dejó un soldado asesinado y varios militares heridos. Las entidades expresaron su solidaridad con las víctimas y sus familias y pidieron respetar el Derecho Internacional Humanitario.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, lamentó la muerte del soldado Estivinson José Epieyú Pushaina y manifestó su solidaridad con sus familiares y con las personas afectadas por el atentado.

Publicidad

A través de su cuenta de X, la Defensoría advirtió sobre la utilización creciente de tecnologías y artefactos explosivos en el conflicto armado, debido a los riesgos que representan tanto para los integrantes de la Fuerza Pública como para las comunidades que habitan los territorios afectados por la violencia.

La entidad señaló que, según información preliminar, el ataque dejó 22 militares y un civil heridos, además del uniformado fallecido. Esta cifra difiere del primer balance entregado por el Ejército, que confirmó 12 militares lesionados, por lo que se mantienen las verificaciones sobre el número total de afectados.



La Defensoría también recordó que todas las partes involucradas en el conflicto armado deben cumplir las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario, especialmente los principios de distinción, proporcionalidad y precaución, que buscan proteger a la población civil y limitar los efectos de las hostilidades.

Rechazamos los ataques al Ejército en La Jagua de Ibirico, César. Nuestra solidaridad con la familia del soldado muerto Estivinson José Epieyú Pushaina y con todas las personas heridas. https://t.co/c4MJpe0dfm — Iris Marín Ortiz (@MarnIris) November 22, 2026

Por su parte, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, también rechazó el atentado y expresó su solidaridad con el Ejército, las víctimas y sus familias. En su pronunciamiento, el jefe del Ministerio Público pidió respeto por la vida y las instituciones.

Publicidad

La Procuraduría hizo referencia al balance preliminar de un militar muerto y 22 heridos, de acuerdo con los reportes conocidos inicialmente.

El ataque se registró hacia las 11:00 de la noche del sábado 21 de noviembre. Según la Décima Brigada del Ejército, los responsables utilizaron rampas acondicionadas para lanzar artefactos explosivos improvisados contra las instalaciones militares.

Publicidad

Mientras avanzan las verificaciones para establecer las circunstancias del atentado y dar con sus responsables, la Defensoría del Pueblo aseguró que permanece atenta a la evolución de la situación y a las posibles afectaciones humanitarias en la región.