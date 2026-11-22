Un ataque con artefactos explosivos contra las instalaciones del Batallón Especial, Energético y Vial número 2, ubicado en el municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar, dejó un soldado muerto y otros 12 integrantes del Ejército heridos.

El atentado se registró hacia las 11:00 de la noche del sábado 21 de noviembre, donde, según informó la Décima Brigada del Ejército, los responsables utilizaron rampas acondicionadas para el lanzamiento de dispositivos explosivos improvisados contra la unidad militar.

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La víctima mortal fue identificada como el soldado Estivinson José Epieyú Pushaina. Entre tanto, los 12 uniformados heridos reciben atención médica en diferentes centros asistenciales de la red hospitalaria del departamento.

#ComunicaciónOficial | Repudiamos categóricamente el ataque terrorista perpetrado contra las instalaciones del Batallón Especial Energético y Vial N.° 2, de la #DécimaBrigada, ubicado en La Jagua de Ibirico, #Cesar, mediante el empleo de rampas adecuadas para el lanzamiento de… https://t.co/m2N7kocvH6 — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) November 22, 2026

La emergencia llevó al alcalde de La Jagua de Ibirico, Leo Hernández, a solicitar apoyo urgente de las instituciones de salud de la región para facilitar el traslado y la atención de los afectados.



"Por favor, necesitamos ambulancias de los hospitales cercanos", manifestó el mandatario local ante la situación.

Aunque en redes sociales han circulado versiones sobre otras posibles víctimas mortales y un número mayor de personas afectadas, hasta el momento las autoridades no han confirmado un balance adicional al entregado por el Ejército.

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La Décima Brigada rechazó el ataque y pidió a la ciudadanía suministrar información que permita identificar a los responsables. Para ello, recordó que está habilitada la línea 107 contra el terrorismo.

Las autoridades avanzan en las verificaciones para establecer las circunstancias de este ataque contra la unidad militar en el departamento del Cesar.

