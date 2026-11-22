Un nuevo ataque contra la cadena de supermercados Olímpica se presentó el sábado, 21 de noviembre, en la tarde. Esta vez el hecho sucedió en la sede ubicada en la calle 39 con carrera 30, entre los barrios Chiquinquirá y San Roque, suroriente de Barranquilla.

Información preliminar de la Policía reveló que luego de producirse el ataque la rápida reacción de los uniformados permitió capturar a los dos hombres que presuntamente perpetraron el atentado. Todavía no se conoce la identidad de los sujetos, lo que sí se sabe es que la motocicleta en la que huían quedó en poder de las autoridades.

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Investigadores de la Policía le dijeron a Blu Radio que los ataques contra esta cadena de supermercados, al parecer se debe a los golpes que se le viene propinando a un grupo delincuencial, como las recientes capturas de 15 presuntos miembros de Los Costeños y Los Pepes en un operativo desarrollado en Barranquilla y su área metropolitana.

Hay que recordar que el pasado 18 de noviembre fueron asesinados dentro de una Olímpica en el barrio Las Nieves, el vigilante del supermercado Nilson Padilla Peinado y la comerciante Gisela Patricia Rosales Oyola, a manos de un sicario que les disparó sin mediar palabra y luego se dio a la huida.



En otro hecho, esta vez en una Olímpica del barrio Rebolo, también en el suroriente de la ciudad, fue baleada por un sujeto Gellis Julieth Rambao Martínez, quien trabajaba como cajera en el establecimiento. Esto ocurrió el 9 de noviembre, pero la mujer falleció por las heridas 5 días después. El asesino quedó grabado por las cámaras de seguridad y las autoridades están tras su búsqueda.