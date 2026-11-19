El asesinato de tres personas, entre ellas una cajera y un vigilante del supermercado de cadena Olímpica en los últimos diez días, ha encendido las alertas, sobre todo luego de que empezara a circular un panfleto en el que declaran objetivo militar a los trabajadores de esta empresa.

La Policía aseguró que este panfleto, que aparece firmado por la banda ‘Los del Freseo’, es falso, sin embargo, desde la oficina de comunicaciones de la Supertienda Olímpica, informaron que, junto con las autoridades, adelantan una evaluación de las condiciones de seguridad de sus tiendas.

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A través de un comunicado, la empresa expresó su solidaridad con las familias, compañeros y seres queridos de las tres personas que perdieron la vida en estos ataques, entre ellas una cajera, un vigilante y una trabajadora de una isla comercial.

Olímpica aseguró que, desde el primer momento ha mantenido una articulación permanente con la Policía Metropolitana de Barranquilla y las autoridades competentes, a quienes ha brindado colaboración para el desarrollo de las investigaciones.



Asesinatos en Olímpica de Las Nieves

El más reciente hecho ocurrió la tarde del miércoles 18 de noviembre en una Olímpica del barrio Las Nieves, donde fueron asesinados el vigilante Nilson Padilla Peinado, de 34 años, y Gisela Patricia Rosales Oyola, de 46, quien trabajaba en una de las islas comerciales del establecimiento. Ambos fueron atacados a tiros por un hombre que ingresó al supermercado y posteriormente huyó en una motocicleta con otro sujeto.

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Este doble homicidio se suma al ataque contra Gellis Julieth Rambao Martínez, de 34 años, quien trabajaba como cajera en una Olímpica del barrio Rebolo. La mujer fue baleada el 9 de noviembre y falleció el 14 de noviembre, tras permanecer varios días hospitalizada.