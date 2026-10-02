Caen presuntos miembros ‘Del Freseo’, relacionados con homicidios y extorsiones en Barranquilla

La Policía Metropolitana, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a cuatro presuntos integrantes de la banda ‘Los Del Freseo’, en operativos que se desarrollaron en el suroccidente de Barranquilla y Soledad.

Según unidades de Investigación Criminal de la Policía, los capturados conocidos con los alias de ‘Masacre’, ‘Cheo’, Chamo’ y ‘Churchuá’ serían presuntos dinamizadores de homicidios selectivos y actividades de extorsión.

Publicidad

Entre los cuatro capturados suman nueve anotaciones judiciales por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, tráfico de estupefacientes, extorsión, hurto y estafa. Durante el procedimiento fueron incautadas dos armas de fuego, 30 cartuchos calibre 9 milímetros, 10 panfletos extorsivos alusivos a ‘Los Del Freseo’, siete teléfonos celulares y más de 500 dosis de clorhidrato de cocaína.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía, para su proceso de judicialización.



Más capturas

También se logró la captura de tres presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘Los Costeños', en dos procedimientos realizados en los municipios de Campo de la Cruz y Santo Tomás.

Publicidad

Precisamente en Campo de la Cruz, uniformados capturaron en flagrancia a dos hermanos identificados por las autoridades como Rubén y José Sebastián Pérez De León, quienes estarían presuntamente relacionados con actividades de extorsión y hurto. Investigadores de la Policía contaron que ambos intimidaban a nombre de ‘Los Costeños’ a personas dedicadas a préstamos gota a gota. Tras las audiencias preliminares, un juez los envió a un centro carcelario.

Le puede interesar: Cifras de homicidio y extorsión cayeron en más del 60% en Barranquilla: presidente De La Espriella

Publicidad

A los sujetos les incautaron un artefacto explosivo artesanal, 18 cartuchos calibre 5.56 y 10 panfletos extorsivos. Además, fueron recuperados un teléfono celular, dinero en efectivo y una motocicleta, hurtados en el municipio de Suan.

Por otro lado, en Santo Tomás, unidades del Gaula y Sipol de la Policía capturaron en flagrancia a Brayan José Romero Lugo, alias ‘Alambre’.

Según la información recolectada por las autoridades, alias ‘Alambre’, al parecer, intimidaba a sus víctimas mediante disparos contra establecimientos comerciales y viviendas. En su poder fueron incautados un arma de fuego traumática tipo pistola, una motocicleta, un teléfono celular y dinero en efectivo.

Publicidad

Otros delitos

En el desarrollo de la estrategia "Sin Tregua al Delito", la Policía Metropolitana de Barranquilla logró la captura de Leonardo Armando Del Barre De La Rosa, un presunto delincuente que era requerido por el delito de hurto calificado y agravado, y quien estaría vinculado con aproximadamente 19 hechos delictivos registrados en las ciudades de Cali, Cartagena y Barranquilla, así como en el municipio de Soledad.

Publicidad

El capturado registra diez anotaciones judiciales y estaba siendo seguido por las autoridades por su aparente relación con diferentes modalidades de hurto, especialmente de prendas de oro y fleteo.

De acuerdo con las investigaciones, su presunta función sería de “marcador”. Es decir, se encargaba de identificar y marcar a las posibles víctimas para posteriormente alertar a otros integrantes del grupo criminal, quienes se encargarían de interceptarlas y despojarlas de sus pertenencias.