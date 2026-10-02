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Confrontación entre bandas: primera hipótesis por masacre de cuatro hombres en Cartagena

Las autoridades anunciaron que un grupo especial de uniformados de la Policía llegará a la ciudad a combatir estas estructuras delincuenciales.

Autoridades en Cartagena.
Autoridades en Cartagena.
Suministrada.
Por: Dálida Orozco
|
Actualizado: 2 de oct, 2026

Al término de un consejo extraordinario de seguridad convocado por las autoridades distritales en Cartagena tras la masacre de cuatro hombres en la vereda Puerto Rey, en la zona norte de la ciudad, el secretario del interior (e), Jorge Redondo, explicó que las hipótesis apuntan a que se tratarían de confrontaciones entre bandas criminales que delinquen en la capital de Bolívar.

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Redondo señaló que la ciudad no permitirá que estos grupos impongan el miedo en las comunidades.

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“Aquí no vamos a permitir que las estructuras criminales pretendan imponer el miedo. La institucionalidad está presente, y vamos a actuar con toda nuestra capacidad, dentro del marco de la ley, para garantizar la seguridad de los cartageneros”, sostuvo.

Le puede interesar: Masacre en Cartagena: asesinaron a cuatro hombres en corregimiento de La Boquilla

El secretario del interior (e) también puntualizó que entre las medidas adoptadas durante el consejo de seguridad está el arribo a la ciudad de un grupo especial de uniformados de la Policía que tendrá la labor investigar estos hechos y contrarrestar las acciones violentas de estos grupos en la ciudad.

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“Se determinó el fortalecimiento inmediato de las capacidades operativas en toda la ciudad, con la llegada de un grupo especial de la Policía Nacional que sumarán a las unidades de Policía Metropolitana y al componente de Infantería de Marina. Vamos a realizar intervenciones focalizadas, para atacar directamente a las estructuras criminales responsables de los hechos violentos que afectan a nuestra ciudad”, dijo Redondo.

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Sobre la identidad de las víctimas, que fueron atacadas a tiros cuando se movilizaban en un vehículo tipo camioneta en la vía que conduce de la vereda Puerto Rey al corregimiento de La Boquilla, trascendió que oscilan entre los 18 y 29 años, y que se trata de alias ‘Yanki’, alias ‘Ansu Fati’, alias ‘Beta’y Alias ‘Cristian’, quien habría llegado al país en las últimas semanas y registra seis anotaciones judiciales por delitos como extorsión, hurto y homicidios.

También se investiga si estos hechos están relacionados con una escalada de muertes violentas el pasado miércoles 30 de septiembre en el sur de la ciudad, en donde tres hombres fueron asesinados en menos de cuatro horas en diferentes sectores de la capital de Bolívar.

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