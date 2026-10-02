Lluvias en el Caribe: Ideam advierte fuertes precipitaciones este fin de semana

Entre este viernes en la tarde y el sábado en la madrugada el Ideam recomienda a las personas alistar las sombrillas por las lluvias entre moderadas y fuertes que se darán en varias zonas de la Región Caribe.

Explica Rodney Poveda, meteorólogo de la Oficina de Pronósticos y Alertas del Instituto, que las precipitaciones se darán, sobre todo, en el sur de La Guajira, Magdalena, Cesar, Atlántico, Sucre, sur de Córdoba, centro y sur de Bolívar, y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

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“Lo que los modelos indican es que los días más lluviosos sean hoy y mañana sábado, particularmente en horas de la tarde y la noche. El domingo esperamos una jornada relativamente más seca en el Caribe”.

En ese sentido, el meteorólogo advirtió sobre la “alerta amarilla” meteomarina que está vigente “por viento y oleaje en el Caribe oriental y central, con vientos que pueden estar entre los 17 y 20 kilómetros por hora con altura del oleaje de hasta 2.2 metros”.



“Tenemos estas condiciones por la zona de confluencia intertropical que se ha estado moviendo de norte a sur, entonces eso ha generado condiciones nubosas. También el debilitamiento de los vientos alisios ha generado que tengamos ese ingreso de humedad”, explicó Poveda.

El Ideam también emitió una alerta naranja por posibles deslizamientos en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira y Magdalena, especialmente en cercanías a la Sierra Nevada de Santa Marta, por las lluvias de los últimos días.

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Igualmente, hay alerta roja por altas temperaturas, particularmente en el municipio de Uribia, en La Guajira; y Pueblo Nuevo, en Córdoba.