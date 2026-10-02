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Lluvias en el Caribe: Ideam advierte fuertes precipitaciones este fin de semana

Las precipitaciones más intensas se presentarán entre la tarde de este viernes y el sábado en varias zonas de los departamentos de la Costa.

Invierno en Baranquilla
Las lluvias se presentarán desde la tarde de este viernes en el Caribe colombiano.
Alejandro Rosales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de oct, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

Entre este viernes en la tarde y el sábado en la madrugada el Ideam recomienda a las personas alistar las sombrillas por las lluvias entre moderadas y fuertes que se darán en varias zonas de la Región Caribe.

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Explica Rodney Poveda, meteorólogo de la Oficina de Pronósticos y Alertas del Instituto, que las precipitaciones se darán, sobre todo, en el sur de La Guajira, Magdalena, Cesar, Atlántico, Sucre, sur de Córdoba, centro y sur de Bolívar, y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

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“Lo que los modelos indican es que los días más lluviosos sean hoy y mañana sábado, particularmente en horas de la tarde y la noche. El domingo esperamos una jornada relativamente más seca en el Caribe”.

En ese sentido, el meteorólogo advirtió sobre la “alerta amarilla” meteomarina que está vigente “por viento y oleaje en el Caribe oriental y central, con vientos que pueden estar entre los 17 y 20 kilómetros por hora con altura del oleaje de hasta 2.2 metros”.

“Tenemos estas condiciones por la zona de confluencia intertropical que se ha estado moviendo de norte a sur, entonces eso ha generado condiciones nubosas. También el debilitamiento de los vientos alisios ha generado que tengamos ese ingreso de humedad”, explicó Poveda.

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El Ideam también emitió una alerta naranja por posibles deslizamientos en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira y Magdalena, especialmente en cercanías a la Sierra Nevada de Santa Marta, por las lluvias de los últimos días.

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Igualmente, hay alerta roja por altas temperaturas, particularmente en el municipio de Uribia, en La Guajira; y Pueblo Nuevo, en Córdoba.

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