Consejo de Estado mantiene elección de Margarita Guerra como gobernadora del Magdalena

El Consejo de Estado negó las pretensiones de las demandas que buscaban anular la elección de María Margarita Guerra Zúñiga como gobernadora del Magdalena. La decisión fue adoptada mediante sentencia de única instancia.

Los procesos fueron promovidos por Mercedes Olano Rodríguez y Miguel 'El Mono' Martínez Olano, quienes cuestionaron la forma en que se desarrollaron los escrutinios posteriores a las elecciones atípicas del 23 de noviembre de 2025, entre ellos, un supuesto impedimento para el ingreso de ciudadanos y veedores.

Publicidad

Sin embargo, la Sección Quinta concluyó que no se acreditó que los escrutinios se hubieran realizado a puerta cerrada. Según el fallo, en las actas quedó registrada la presencia de integrantes de la comisión escrutadora, delegados electorales, procuradores judiciales y apoderados de las campañas, por lo que no encontró vulnerado el principio de publicidad.

El alto tribunal también estableció que las reclamaciones presentadas durante el proceso electoral sí recibieron trámite. Una de las solicitudes para impedir la entrega de la credencial fue presentada después de que había finalizado el escrutinio y se había declarado la elección, razón por la que fue considerada extemporánea.



Además, el Consejo de Estado precisó que la Comisión Escrutadora Departamental no tenía competencia para abstenerse de declarar la elección o entregar la credencial, una atribución que corresponde al Consejo Nacional Electoral, en los términos señalados por la Constitución. Por estas razones, negó las pretensiones y dispuso que, una vez quede en firme la providencia, se archive el expediente.

La Procuraduría había solicitado previamente mantener la elección, al considerar que tampoco se habían demostrado las irregularidades denunciadas en el proceso de escrutinio.

Publicidad

Tras conocerse la decisión, Guerra afirmó que siempre confió en la justicia y reconoció el derecho de los demandantes a acudir a los tribunales. “Quienes demandaron ejercieron su derecho, así funciona la democracia. Pero el Magdalena ya decidió”, expresó la gobernadora.