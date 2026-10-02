Presidente acuerda acciones con alcaldes y gobernadores del Caribe para atender El Niño

El presidente Abelardo De La Espriella sostuvo este jueves dos importantes encuentros en Barranquilla, como parte de la agenda encaminada a mitigar el impacto del fenómeno de El Niño en el país.

Ambas reuniones, de carácter privado, se llevaron a cabo en la sede alterna de la Presidencia, hasta donde llegaron, primero, los representantes del sector energético para buscar salida a la crisis en materia de energía y, más tarde, los alcaldes y gobernadores del Caribe para establecer la hoja de ruta frente a la atención del fenómeno de El Niño en cada departamento.

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La gobernadora de Sucre, Lucy García, indicó que en el encuentro se definieron responsabilidades a corto, mediano y largo plazo por parte de cada territorio.

"Una reunión que acabamos con unas conclusiones muy importantes y son los compromisos que adquirimos desde los territorios, alcaldes y Gobernación con la Nación. Hoy lo más importante es la articulación y coordinación que tenemos, las acciones para prevenir todas las consecuencias del fenómeno El Niño", dijo la mandataria sucreña.



La clave en todo esto será procurar el ahorro, agregó la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan, quien destacó el apoyo que brindará el Gobierno Nacional para enfrentar la crisis a partir de la búsqueda de recursos.

"Los alcaldes y gobernadores tenemos la gran responsabilidad también de generar campañas de ahorro, ser modelo y referente a la hora de racionalizar el servicio de energía en el Caribe colombiano, pagar los servicios adeudados para poder garantizar estabilidad financiera en el sistema", precisó la gobernadora del Cesar.

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"Los operadores también han asumido grandes responsabilidades y estamos convencidos de que juntos, si planeamos, coordinamos y materializamos acciones positivas y afirmativas, podemos salir de este momento de calamidad energética en el país con responsabilidad y con entereza", añadió Sanjuan.

Marcha en La Guajira

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A propósito de la crisis de energía y agua, mientras en Barranquilla se desarrollaban estas reuniones, en Riohacha la gente se volcó a las calles en una multitudinaria marcha para protestar por las fallas que persisten en estos servicios esenciales.

La gente se queja de los cortes de luz hasta por 12 horas, que realiza la empresa Air-e, y denuncia que el 40% de los barrios de la capital guajira recibe el servicio de agua solo dos horas a la semana y sin la presión suficiente para llegar a todas viviendas.