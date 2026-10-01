Riohacha protesta contra Aqualia, Interaseo y Air-e por fallas en servicios públicos

Los habitantes de Riohacha, La Guajira, decidieron volcarse a las calles en las últimas horas para hacer notar su descontento contra las empresas de servicios públicos que operan en la ciudad.

La manifestación, convocada por la Liga de Usuarios departamental, partió desde el parque Entre Ríos a eso de las 6:00 de la tarde y se extendió hasta el roundpoint del comando de la Policía.

Publicidad

De acuerdo con el coordinador de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos en La Guajira, Felipe Rodríguez, la protesta se basa en tres medidas puntuales: nulidad del contrato de Aqualia por la falta de agua en los barrios, el cambio de Interaseo por la acumulación de basuras en las calles, y la modernización de la red de la empresa Air-e Intervenida, de la que denuncian racionamientos de energía que han durado hasta 12 horas, en estas épocas de fuerte calor.

“Ya se nos llenó la taza. Le vamos a exigir al señor alcalde Genaro Redondo que decrete la nulidad del contrato de Aqualia y que no prorrogue el contrato de Interaseo, que se vence el año entrante. Estamos recogiendo firmas para un cabildo abierto. Además, se ha solicitado acompañamiento institucional a la ONU, la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y la Corte Constitucional”, declaró a Blu Radio.



En cuanto a Interaseo, Rodríguez afirmó que la ciudad está llena de basuras porque la empresa no cuenta con el personal ni los vehículos suficientes para atender la demanda.

Además, señaló que algunos sectores la recolección puede saltarse una semana completa.

Publicidad

No obstante, la situación es mucho más grave con Aqualia, pues, según el coordinador cerca del 40% de los barrios de Riohacha, reciben el servicio solo dos horas a la semana, sin la presión suficiente para llegar hasta las viviendas. Ante esta situación, los residentes deben desplazar mangueras hasta un punto común para bombear y almacenar.

Ante la escasez, los habitantes recurren a carrotanques, que cuestan alrededor de 250.000 pesos, según la cantidad, o a vendedores que ofrecen pimpinas de agua por 30.000 pesos cada una.

Publicidad

Finalmente, Felipe Rodríguez denunció con preocupación los cortes de la empresa Air-e bajo la figura de mantenimientos programados, con una duración de cuatro y hasta 12 horas.

Dice que los más afectados son los comerciantes de barrios populares, cuyos electrodomésticos se han dañado por las fluctuaciones en el servicio.

Para Rodríguez, la solución pasa por una modernización integral del sistema eléctrico del Caribe, que calificó de obsoleto pese a las inversiones en los operadores.