Cancillería alerta por página fraudulenta que ofrece servicios relacionados con pasaportes

La Cancillería está haciendo una alerta debido a una página web fraudulenta que trata de suplantar a este Ministerio y ofrece servicios relacionados con la expedición de pasaportes.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores alerta a los colombianos sobre la existencia de micancilleria.com, una página fraudulenta que presenta una apariencia similar a la de la Cancillería y ofrece servicios relacionados con el trámite de pasaporte”, explican desde el Gobierno.

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Es por eso que la Cancillería está aclarando que el trámite de pasaporte es personal y no requiere intermediarios.

“Se recomienda no entregar información personal ni realizar pagos a terceros que ofrezcan gestionar el trámite. En las oficinas de Bogotá, no se requieren pagos previos. El pago se hace únicamente después de realizado el trámite”, dicen desde el Gobierno.



Es importante recordar que para consultar información oficial sobre pasaportes, la única página habilitada es: http://www.cancilleria.gov.co