En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bruce Mac Master
Cultivos ilícitos
Gasolina
FMI
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Cancillería alerta por página fraudulenta que ofrece servicios relacionados con pasaportes

Cancillería alerta por página fraudulenta que ofrece servicios relacionados con pasaportes

El Gobierno aclaró que el trámite de pasaporte es personal y no requiere intermediarios.

Página fraudulenta ofrece servicios relacionados con pasaportes
Página fraudulenta de pasaportes.
Foto: Cancillería y Magnific
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 1 de oct, 2026

La Cancillería está haciendo una alerta debido a una página web fraudulenta que trata de suplantar a este Ministerio y ofrece servicios relacionados con la expedición de pasaportes.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

“El Ministerio de Relaciones Exteriores alerta a los colombianos sobre la existencia de micancilleria.com, una página fraudulenta que presenta una apariencia similar a la de la Cancillería y ofrece servicios relacionados con el trámite de pasaporte”, explican desde el Gobierno.

Últimas noticias

celular tecnología.jpg
Nación

Se acaban las trabas para cancelar el servicio de telefonía celular: así funcionará el nuevo trámite

Bruce Mac Master.jpg
Nación

"Es una decisión autónoma": ministro Lara sobre renuncia de Bruce Mac Master

Publicidad

Es por eso que la Cancillería está aclarando que el trámite de pasaporte es personal y no requiere intermediarios.

Pasaportes.

“Se recomienda no entregar información personal ni realizar pagos a terceros que ofrezcan gestionar el trámite. En las oficinas de Bogotá, no se requieren pagos previos. El pago se hace únicamente después de realizado el trámite”, dicen desde el Gobierno.

Es importante recordar que para consultar información oficial sobre pasaportes, la única página habilitada es: http://www.cancilleria.gov.co

Relacionados

Cancillería

Pasaporte

Publicidad

Publicidad

Publicidad