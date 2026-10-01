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"Es una decisión autónoma": ministro Lara sobre renuncia de Bruce Mac Master

El ministro del interior, Rodrigo Lara, dijo que entre más fluya la conversación entre empresarios y gobierno será mejor.

Bruce Mac Master.jpg
ANDI
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 1 de oct, 2026

El ministro del interior, Rodrigo Lara, se refirió a la renuncia que presentó Bruce Mac Master a la presidencia de la ANDI.

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Lara señaló que estas son decisiones autónomas que se toman en los gremios. “Es una decisión autónoma dentro del gremio, dentro de la ANDI, no tengo realmente nada que comentar. Los gremios son espacios de interlocución entre sectores empresariales y el gobierno y entre mas fluya y mas facil sea esa conversación mejor para los dos lados”, dijo Lara.

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En su carta de renuncia Mac Master dijo que en las últimas semanas se han presentado circunstancias preocupantes que han hecho complejo el entorno de la ANDI y que esto podría tener efectos adversos sobre los afiliados y funcionarios.

“Múltiples presiones han afectado su capacidad de actuar libremente y cumplir sus funciones con autonomía”, dijo Mac Master.

Bruce Mac Master explicó los motivos de su renuncia a la Andi

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En la carta de renuncia, conocida por Blu Radio, Bruce Mac Master aseguró que su decisión responde a las circunstancias inesperadas y preocupantes que se han presentado en las últimas semanas y que han complicado el entorno de la Andi, con posibles efectos adversos sobre sus afiliados y funcionarios. El dirigente señaló que, pese a los esfuerzos de la junta directiva, la mesa directiva y de él mismo por encontrar una salida que permitiera mantener abiertos los espacios de interlocución con el Gobierno nacional, los intentos resultaron infructuosos. Mac Master afirmó que siempre creyó en la posibilidad de que el Ejecutivo, el sector productivo y las instituciones trabajaran conjuntamente, incluso en medio de las diferencias, pero reconoció que no fue posible alcanzar ese propósito.

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El ahora expresidente de la Andi sostuvo que su principal responsabilidad es proteger la institución, sus afiliados y su equipo de trabajo, así como garantizar su autonomía e independencia. Por ello, consideró que su retiro contribuirá a evitar que las circunstancias externas sigan afectando el funcionamiento del gremio y su capacidad de representar al sector productivo. En la misiva, también expresó su expectativa de que su decisión permita recuperar el trabajo conjunto entre el Gobierno nacional y los empresarios, y construir un ambiente de estabilidad y confianza. Finalmente, destacó la importancia de preservar la autonomía de las instituciones y de garantizar que los gremios puedan expresar sus posiciones y participar en el debate público sin presiones ni agendas paralelas.

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