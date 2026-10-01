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La historia del militar colombiano (r) que será trasladado desde Nueva York para trasplante

Actualmente, el exmilitar lleva unos tres meses internado de manera continua en el Hospital Elmhurst de Queens, donde vive solo mientras su familia reside en Colombia.

Henry Camargo, soldado colombiano en NY
Militar colombiano en retiro Henry Camargo.
Foto: captura de pantalla de video
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de oct, 2026

El soldado profesional en retiro Henry Camargo, veterano de las Fuerzas Militares de Colombia, enfrenta un delicado estado de salud mientras permanece hospitalizado en Queens, Nueva York. Tras haber viajado a Estados Unidos con visa de turista, una grave enfermedad diagnosticada en territorio norteamericano cambió drásticamente sus planes, obligándolo a buscar apoyo urgente para regresar a su país natal en un vuelo humanitario.

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Un diagnóstico crítico y la barrera migratoria Camargo ingresó a la ciudad de Nueva York hace aproximadamente dos años y medio. No obstante, hace un año y medio su condición física se deterioró profundamente debido a un padecimiento respiratorio severo.

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Al respecto, el veterano detalló en Mañanas Blu su diagnóstico médico: "hace año y medio me enfermé por situación de fibrosis pulmonar, en el cual requiero urgentemente trasplante de mis dos pulmones".

Actualmente, el exmilitar lleva unos tres meses internado de manera continua en el Hospital Elmhurst de Queens, donde vive solo mientras su familia reside en Colombia.

Pese a que el centro médico estadounidense le ha brindado atención y cubierto sus necesidades básicas, la falta de documentación legal en ese país le impidió acceder al procedimiento definitivo. Sobre su situación legal, Camargo explicó: "Tengo ningún estatus inmigratorio. Yo entré con visa, con visa peturista. Eh, no pensaba quedarme, pero por venía era a pasear... pero la verdad que me enfermé y la situación cambió".

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Esta condición irregular imposibilitó la realización del trasplante en suelo estadounidense, convirtiendo el retorno a Colombia en su única alternativa de supervivencia y reencuentro familiar.

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La orden de traslado y el apoyo institucional La oportunidad de regresar a Colombia surgió tras la difusión de sus mensajes y videos en redes sociales, los cuales captaron la atención de las autoridades. Según relató el propio Camargo, recibió una llamada directa del presidente Abelardo De La Espriella, quien dio la instrucción precisa para coordinar su proceso de atención y traslado. Al recordar la conversación, el soldado relató: "Él me llamó personalmente que días y me informó que que él ya eh había dado la orden para mi proceso".

Asimismo, agregó sobre las palabras de aliento recibidas: "Mi presidente me dijo, 'Tenga mucha fe, que aquí vamos a hacerle su tratamiento y pues no, eso es una es una luz de esperanza, una luz de fe que abrió para mi vida y para mi salud'".

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Actualmente, las gestiones administrativas y logísticas avanzan a través de la mediación del Consulado de Colombia en Nueva York y la dirección del Hospital Militar en Bogotá, donde su esposa adelanta conversaciones de coordinación. Aunque aún no hay una fecha fija confirmada para el vuelo humanitario, el veterano confía en que las respuestas definitivas llegarán en pocas horas para concretar su internación en el sistema de salud militar o en sus clínicas asociadas.

Formó parte activa de las tropas colombianas entre los años 1995 y 2015, desempeñándose como soldado profesional a lo largo de todo su tiempo de servicio hasta alcanzar su jubilación y estatus de veterano. Con la fe intacta en el procedimiento que encarará en Colombia, Camargo expresó su agradecimiento con las instituciones y la opinión pública: "gracias a Colombia, gracias nuestro presidente, gracias a Dios porque me ha permitido esta luz de vida y ante todo que ustedes los medios de comunicación también ha sido una una ficha muy importante".

Escuche aquí la entrevista:

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