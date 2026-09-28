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Blu Radio  / Nación  / De La Espriella ordena vuelo humanitario para traer soldado colombiano desde New York

De La Espriella ordena vuelo humanitario para traer soldado colombiano desde New York

Henry Camargo, quien sirvió más de 20 años en las Fuerzas Militares, regresará al país para recibir un trasplante.

De La Espriella ordena vuelo humanitario para traer soldado colombiano desde New York
De La Espriella ordena vuelo humanitario para traer soldado colombiano desde New York
Foto: Presidencia - redes sociales
Por: Miguel Cardoza Cadenas
|
Actualizado: 28 de sept, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó que será trasladado a Colombia el soldado profesional Henry Camargo, quien enfrenta una grave afección pulmonar en Nueva York, Estados Unidos.

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El mandatario, tras conocer un video en el que Camargo expuso su situación, ordenó al cónsul, Camilo Naman Louis Castaño, de Colombia en la referida ciudad de Estados Unidos, articular lo necesario para realizar un vuelo humanitario. Precisamente, la información la dio a conocer el mandatario en sus redes sociales, al publicar una videollamada con el diplomático y el militar convaleciente.

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De La Espriella, al hablar personalmente con el militar, le manifestó que contará con el respaldo del Estado durante este proceso y que lo visitará cuando regrese al país.

Señaló que Camargo regresará a Colombia para recibir un trasplante y expresó su confianza en que la intervención será exitosa.

“En la Patria Milagro nuestros héroes no están solos y te vamos a traer a Colombia para hacerte tu trasplante”, expresó el presidente.

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En su mensaje, De La Espriella destacó los más de 20 años de servicio de Camargo en las Fuerzas Militares y resaltó su labor en defensa de la bandera y del país.

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“Tengo toda la admiración, todo el respeto, todo el cariño por nuestros héroes. En la Patria Milagro no hay espacio para dejarlos abandonados”, manifestó el jefe de Estado.

El mandatario sostuvo que un país debe respaldar a quienes han dedicado su vida y su juventud al servicio de la Nación.

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