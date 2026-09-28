De La Espriella ordena vuelo humanitario para traer soldado colombiano desde New York

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó que será trasladado a Colombia el soldado profesional Henry Camargo, quien enfrenta una grave afección pulmonar en Nueva York, Estados Unidos.

El mandatario, tras conocer un video en el que Camargo expuso su situación, ordenó al cónsul, Camilo Naman Louis Castaño, de Colombia en la referida ciudad de Estados Unidos, articular lo necesario para realizar un vuelo humanitario. Precisamente, la información la dio a conocer el mandatario en sus redes sociales, al publicar una videollamada con el diplomático y el militar convaleciente.

De La Espriella, al hablar personalmente con el militar, le manifestó que contará con el respaldo del Estado durante este proceso y que lo visitará cuando regrese al país.

Señaló que Camargo regresará a Colombia para recibir un trasplante y expresó su confianza en que la intervención será exitosa.



“En la Patria Milagro nuestros héroes no están solos y te vamos a traer a Colombia para hacerte tu trasplante”, expresó el presidente.

Un país que no cuida a quienes entregaron su vida y su juventud para defender la bandera es un país sin alma ni honor.



Cuando vi el video de nuestro soldado Henry Camargo —un valiente compatriota que vistió el uniforme militar durante más de 20 años y que hoy libra una dura… pic.twitter.com/O2HnCOhcLU — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 28, 2026

En su mensaje, De La Espriella destacó los más de 20 años de servicio de Camargo en las Fuerzas Militares y resaltó su labor en defensa de la bandera y del país.

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“Tengo toda la admiración, todo el respeto, todo el cariño por nuestros héroes. En la Patria Milagro no hay espacio para dejarlos abandonados”, manifestó el jefe de Estado.

El mandatario sostuvo que un país debe respaldar a quienes han dedicado su vida y su juventud al servicio de la Nación.