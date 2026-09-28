MinIgualdad suprimió 407 cargos y proyecta un ahorro anual superior a $62.800 millones

En el marco del proceso de liquidación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, el liquidador John Milton Rodríguez consolidó un plan de austeridad orientado a reducir el gasto y desmontar una estructura burocrática que, según la administración, resultaba insostenible para el Estado.

Hasta la fecha, fueron suprimidos 407 de los 744 cargos que conformaban la planta de personal heredada.

El ajuste se ha desarrollado de manera progresiva. Inicialmente fueron eliminados seis cargos y posteriormente otros 257 puestos.

En una nueva fase se suprimieron 144 cargos adicionales, lo que representa un ahorro anualizado superior a los 41.900 millones de pesos.



Con estas decisiones, el ahorro anual total por la supresión de cargos supera los 62.800 millones de pesos.

Según el balance, estos recursos permitirán financiar el propio proceso de cierre institucional y apoyar prioridades nacionales.

Ministerio de Igualdad X: @MinIgualdad_Col

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La administración también señaló que el proceso de desvinculación se adelanta con estricto apego a las garantías establecidas por la ley.

En ese sentido, se mantienen las garantías de los trabajadores que tienen protección especial, entre ellos madres gestantes y lactantes, prepensionados, personas con discapacidad y personal amparado por fuero sindical.

De manera paralela, avanza una revisión integral de los programas sociales de MinIgualdad.

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La administración sostiene que durante el gobierno de Gustavo Petro quedaron desfinanciadas las vigencias correspondientes a los años 2025, 2026 y 2027.

Según el diagnóstico presentado, se habrían utilizado saldos remanentes para aparentar cobertura, una situación que habría generado un rezago operativo y niveles críticos de ejecución frente a los compromisos adquiridos con las comunidades.

Por esta razón, actualmente se adelanta una auditoría profunda sobre los 24 programas sociales de la entidad.

El objetivo es transparentar el uso de los recursos públicos, evaluar el impacto real de los programas en los territorios y establecer las responsabilidades que correspondan ante los organismos de control.

El proceso de liquidación y las medidas de austeridad hacen parte de los lineamientos señalados por el presidente Abelardo De La Espriella, según el texto entregado.