"Es un símbolo de despilfarro”, oposición tras orden de liquidar Ministerio de la Igualdad

La expedición del decreto que ordena la liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad provocó inmediatas reacciones en distintos sectores políticos, especialmente desde la oposición, donde varias voces celebraron la desaparición de la cartera creada durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.

La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 0626 del 19 de junio de 2026, con el que el Gobierno Nacional ordenó iniciar el proceso de liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad, luego de que la Corte Constitucional declarara inexequible la ley que le dio origen y de que el Congreso no lograra aprobar nuevamente la iniciativa dentro del plazo fijado por el alto tribunal.

El proceso tendrá una duración inicial de un año, durante el cual se realizará el traslado de funciones, bienes, contratos y personal a otras entidades del Estado.

Una de las primeras en pronunciarse fue la senadora Paloma Valencia, quien aseguró que la desaparición del ministerio es consecuencia de una demanda que impulsó ante la Corte Constitucional. Según la congresista, la entidad se convirtió en un símbolo de despilfarro e ineficiencia dentro del Gobierno nacional.



Gracias a la demanda que gané en la Corte Constitucional, hoy desaparece uno de los mayores ejemplos de derroche e ineficiencia del gobierno de @petrogustavo .



MinIgualdad no sirvió para nada. Contrataron a más de 5mil personas y crearon un fondo paralelo para contratar por… https://t.co/IkrOuAi7l0 — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) June 22, 2026

Valencia sostuvo que el Ministerio de Igualdad no cumplió los objetivos para los que fue creado y cuestionó el crecimiento de su planta de personal, así como la ejecución de sus recursos. Además, afirmó que la liquidación representará un ahorro.

A las críticas también se sumó el representante electo del Centro Democrático Daniel Briceño, quien señaló que el propio Gobierno terminó liquidando una entidad que, a su juicio, no logró consolidarse jurídicamente ni cumplir una función efectiva dentro de la administración pública. Briceño calificó el ministerio como un aparato burocrático innecesario.

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Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal centró sus cuestionamientos en la situación de los trabajadores de la entidad. A través de sus redes sociales afirmó que el Gobierno habría utilizado políticamente la creación del ministerio y cuestionó el futuro laboral de quienes hoy dependen de esa cartera.

Las reacciones se producen mientras crece la incertidumbre entre los funcionarios del Ministerio de Igualdad. Este lunes 22 de junio decenas de trabajadores permanecieron en las instalaciones de la entidad a la espera de definiciones por parte del Gobierno sobre la situación laboral de más de 600 personas que podrían quedar sin empleo como consecuencia del proceso de liquidación.

El decreto establece que varias de las funciones que ejercía el ministerio serán asumidas por otras entidades estatales. Entre ellas, el Ministerio del Interior administrará el Fondo “No es Hora de Callar”, mientras que otras competencias relacionadas con programas sociales y cierre de brechas serán trasladadas al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y otras dependencias del Gobierno.

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La cartera fue creada en 2023 y tuvo como primera ministra a la vicepresidenta Francia Márquez, quien hasta el momento no se ha pronunciado públicamente sobre la decisión. Posteriormente, el ministerio estuvo encabezado por Carlos Alfonso Rosero, Juan Carlos Florián Silva y, más recientemente, Alfredo Acosta Zapata.