Procuraduría investiga a Daniel Quintero por presunta participación indebida en política

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el superintendente Nacional de Salud, Daniel Quintero Calle, por una presunta participación indebida en política, luego de analizar varias declaraciones públicas y publicaciones en redes sociales realizadas durante el desarrollo de la segunda vuelta presidencial.

La actuación disciplinaria tiene origen en un video divulgado el 21 de junio de 2026 en la red social TikTok por un medio de comunicación. En la grabación, registrada durante una entrevista de aproximadamente dos minutos y 28 segundos, aparece el funcionario conversando con un periodista sobre el panorama electoral y los resultados de la jornada democrática.

Superintendente de Salud, Daniel Quintero Superintendencia de Salud.

Durante la entrevista, Quintero manifestó “Pues… lo que tengo certeza es que los votos están en las urnas, hay que ir a buscarlos, porque ahí están; yo tengo unos sistemas de medición que me permitieron incluso, anticipar que Abelardo nos iba a ganar en primera vuelta, pero en esta, los números daban completamente al revés y los votos están ahí, tenemos que ir a luchar por ellos, encontrarlos y elegir a Iván Cepeda Presidente”.

Además, agregó “Eso toca desde hoy, desde hoy toca armar todos los equipos, entendemos que ya hay miles de actas que van a ser impugnadas porque hay irregularidades en ellas, y vamos a dar la pela, la pelea es peleando”.



La Procuraduría también incluyó dentro de la investigación varios mensajes publicados el 22 de junio de 2026 en la cuenta de X del funcionario. Entre ellos, uno en el que afirmó “Así empieza el engaño. Adivinen a quién le van a subir los impuestos, a quién le van a subir el ACPM y a quién le van a quitar los programas sociales”.

Blu Radio. Supersalud, Daniel Quintero, revisión de dispensario //Foto: suministrada

De igual manera, el organismo disciplinario revisa otra publicación en la que Quintero expresó “El discurso de Abelardo malo. Sin fondo. Entre sonrisas maquiavélicas, amenazas a la oposición y los gestos impostados de super man se inaugura un Presidente”.

La apertura de la investigación busca establecer si las manifestaciones realizadas por el superintendente pudieron constituir una intervención en asuntos electorales incompatible con las restricciones que la Constitución y la ley imponen a los servidores públicos.

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En esta etapa procesal, la Procuraduría recopilará elementos de prueba para determinar si existió o no una conducta disciplinariamente relevante y si hay mérito para avanzar en el proceso.