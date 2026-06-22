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ASCIF reconoce resultado electoral y pide fortalecer la industria farmacéutica nacional

El gremio farmacéutico expresó su disposición para trabajar con el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella y reiteró que el fortalecimiento de la producción nacional de medicamentos debe convertirse en una política de Estado.

Industria Farmacéutica de Colombia
Foto: Freepik
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 22 de jun, 2026

La Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica (ASCIF) reconoció el resultado de las elecciones presidenciales y felicitó al presidente electo, Abelardo de la Espriella, por su llegada a la Casa de Nariño. A través de un comunicado, el gremio manifestó su disposición para trabajar de manera articulada con el nuevo Gobierno en la búsqueda de soluciones que contribuyan al fortalecimiento del sistema de salud y al desarrollo económico del país.

La organización señaló que uno de los principales retos para la próxima administración será consolidar una política industrial que impulse la capacidad productiva nacional y garantice el acceso oportuno a medicamentos.

Dispensación de medicamentos en Bogotá y Cundinamarca.
Dispensación de medicamentos en Bogotá y Cundinamarca.
Foto: Secretaría Distrital de Salud.

En ese sentido, insistió en que el fortalecimiento de la industria farmacéutica debe asumirse como una política de Estado orientada a la seguridad sanitaria, la soberanía en el abastecimiento de medicamentos y la generación de empleo.

ASCIF destacó que Colombia cuenta con infraestructura, talento humano especializado y capacidades productivas que permiten abastecer una parte importante de las necesidades del sistema de salud.

Asimismo, indicó que el país tiene potencial para ampliar su presencia en mercados internacionales mediante el desarrollo tecnológico, la innovación y la transferencia de conocimiento.

El gremio también expresó su confianza en que el nuevo Gobierno impulse iniciativas relacionadas con la modernización regulatoria, el fortalecimiento institucional, la investigación y el desarrollo, así como medidas que favorezcan la inversión y la competitividad del sector.

Finalmente, la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica reafirmó su compromiso de aportar conocimiento técnico y propuestas para avanzar hacia un sistema de salud sostenible y una industria farmacéutica fortalecida al servicio de los colombianos.

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