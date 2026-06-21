Resultados Abelardo de la Espriella, elecciones presidenciales Colombia 2026: así va la votación

Este domingo, 21 de junio, Colombia elige al sucesor del presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño por los próximos cuatro años. Por su parte, Abelardo De La Espriella llega a esta jornda electoral con el respaldo electoral que logró construir durante la campaña presidencial, mientras avanzan los primeros reportes del escrutinio de las elecciones presidenciales de Colombia 2026.

La Registraduría Nacional comenzó a mostrar los boletines oficiales con los resultados preliminares de estas elecciones presidenciales, que definirán quién llegará a la Casa de Nariño.

¿Cuántos votos lleva Abelardo De La Espriella?

Abelardo de la Espriella registra los siguientes resultados preliminares:



Votos obtenidos: 5.565.308.

Porcentaje: 50.52 %.

Mesas informadas: 57.033.

Él es Abelardo de la Espriella, el abogado que aspira a la Casa de Nariño

A lo largo de su vida, De La Espriella construyó una carrera como abogado penalista y empresario, facetas que le permitieron alcanzar reconocimiento nacional antes de dar el salto a la política electoral y con fuerte respaldo a nivel nacional que le hizo llegar a la segunda vuelta en donde se 'enfrenta' con Iván Cepeda, del Pacto Histórico.



Aunque muchos piensan que es de la Costa caribe, nació en Bogotá el 31 de julio de 1978, desarrolló buena parte de su actividad profesional en el ámbito jurídico, donde participó en casos de alta visibilidad pública y construyó una imagen muy importante. Para competir por la Presidencia impulsó el movimiento Defensores de la Patria, plataforma desde la cual desarrolló su propuesta de gobierno.

A diferencia de otros candidatos con una larga trayectoria en cargos de elección popular, De la Espriella se presentó como una figura externa a los partidos tradicionales y promovió un discurso centrado en la independencia política, el fortalecimiento de la autoridad y la lucha contra la criminalidad.

¿Qué busca De La Espriella en la Presidencia?

Durante la campaña presidencial, Abelardo De La Espriella enfocó su propuesta política en temas como la seguridad, la lucha contra las organizaciones criminales y el fortalecimiento de la fuerza pública. Su discurso también estuvo marcado por iniciativas orientadas a reducir el tamaño del Estado, endurecer las medidas contra el narcotráfico y promover acciones más contundentes frente a la corrupción.

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Estas posturas lo consolidaron como una de las figuras más visibles de la oposición al Gobierno de Gustavo Petro y como uno de los principales representantes de los sectores de derecha durante la contienda electoral.

Además de su trayectoria como abogado, De La Espriella llegó a la arena política respaldado por una amplia exposición pública, proyectos empresariales y una marca personal construida durante años en escenarios mediáticos. Su campaña se caracterizó por mensajes de corte patriótico, propuestas de mano dura contra el crimen y una narrativa enfocada en el liderazgo, el emprendimiento y la transformación del país.