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Ramiro Castilla asume como nuevo Agente Especial de la empresa de energía Air-e

El nuevo Agente es ingeniero industrial de la Universidad del Atlántico, especialista en Diseño y Evaluación de Proyectos de la Universidad del Norte.

Ramiro Castilla.png
Ramiro Javier Castilla Andrade, nuevo agente interventor.
Cortesía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de sept, 2026

El gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, a través de la superintendenta de Servicios Públicos Domiciliarios (E), María Rocío Cortés Vargas, posesionó a Ramiro Castilla Andrade como nuevo Agente Especial de la empresa Air-e.

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Castilla es el séptimo agente especial que es nombrado en los 19 meses que lleva la intervención y llega en reemplazo de Jaime Meza, quien hace solo un par de horas informó que su designación en el cargo estaba hasta el 30 de septiembre.

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Su nombramiento es respaldado por Sintraelecol, quienes ya habían propuesto su nombre ante el gobierno de Gustavo Petro.

Eduardo Molina, representante legal de Sintraelecol Subdirectiva Atlántico, explicó que, entre enero y febrero de este año llevaron hasta Bogotá una propuesta, a través del entonces senador Alexander López, para que Castilla fuera designado como agente interventor mientras se definía el futuro de Air-e, sin embargo en ese momento no fueron escuchados.

"Nosotros lo pedimos como organización sindical, sabíamos que era la persona idónea para poder administrar esta empresa en estos momentos de crisis, pero no lo tuvieron en cuenta. Ahora acuden nuevamente a Ramiro y Ramiro, pues desde luego aceptó porque en su momento nosotros también le habíamos dicho. Usted es esa persona que se necesitamos aquí, hermano, y va a tener el apoyo nuestro siempre", expresó Molina.

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El nuevo agente es ingeniero industrial de la Universidad del Atlántico, especialista en Diseño y Evaluación de Proyectos de la Universidad del Norte y cuenta con estudios en Gestión de la Calidad e Inteligencia Computacional, entre otros.

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Ha estado relacionado con temas como recaudo, recuperación de cartera, atención a usuarios y soluciones para mejorar la prestación del servicio en Atlántico, Magdalena y La Guajira, lo que podría ser determinante para enfrentar los problemas financieros y operativos de la compañía, especialmente en materia de pérdidas técnicas y recaudo.

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