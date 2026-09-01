Comisión de EE.UU. entrenará a policías y soldados del Cesar para responder a los ataques con dron

En Cesar, todas las instalaciones de la Policía están en alerta, luego de los ataques cometidos contra las estaciones de La Gloria, Tamalameque, Curumaní, Pelaya y Pailitas, esta última atacada el pasado fin de semana a tal punto que este municipio, por precaución, aún se mantiene bajo ley seca a partir de las 12:00 de la noche, con restricciones en el horario del comercio y con prohibición del parrillero hombre.

Los atentados están siendo cometidos con drones cargados de explosivos, por lo que la gobernadora Elvia Milena Sanjuan anunció apoyo del Gobierno Nacional para frenar estos ataques, una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita capturar a los que manipulan estos artefactos y, además, informó que el departamento contará con asesoría de expertos de Estados Unidos para preparar aún más a la Fuerza Pública frente a estos atentados.

"El gobierno americano ha decidido enviar una comisión especial para entrenar a nuestros policías y a nuestros soldados, precisamente, para cuando tengan que responder por estos ataques. Al mismo tiempo nos preparamos para poder atender las compras de los equipos que nos permitan la detección, la inhibición y el ataque con los drones", indicó la mandataria.

Las medidas de seguridad también incluyen la instalación de mallas y sistemas de protección en puntos estratégicos de las estaciones de Policía y la apertura de una nueva URI de la Fiscalía en el municipio de Aguachica para fortalecer la investigación criminal.



Además, se convocará una mesa de trabajo con jueces y fiscales especializados en crimen organizado, la DIAN y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, pues entre las prioridades de las autoridades también está frenar justamente el robo de hidrocarburos, teniendo en cuenta que esta es una de las actividades ilícitas que más alimenta las finanzas de las organizaciones criminales.