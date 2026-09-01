Gobierno de De La Espriella alista derogatoria de decreto que obligaba a repatriar ahorro pensional

El gobierno nacional ya está trabajando en derogar el decreto que obliga hoy a los fondos privados de pensiones a tener la mayor parte del ahorro de los afiliados invertido en Colombia y no en el exterior, según fuentes consultadas por Blu Radio.

El objetivo del gobierno anterior era forzar el regreso a Colombia de unos 125 billones de pesos en cinco años y aunque aún no se habían traído todos los recursos la sola expectativa es uno de los factores que están llevando a la caida del precio del dólar, según el Banco de la República. La medida había causado una inmensa polémica y le costó la cabeza a la entonces directora de la Unidad de Regulación Financiera, URF, Mónica Higuera, quien le advirtió al gobierno que traer recursos "por traerlos" podía perjudicar los intereses de los afiliados.

La decisión del actual gobierno es derogar ese decreto, así como otras dos polémicas decisiones de la administración anterior: la de no pagar en su totalidad el seguro de deslizamiento del salario mínimo y la de obligar a fondos privados de pensiones a entregar hasta 25 billones de pesos en ahorro de afiliados que se trasladaron a Colpensiones por cuenta del traslado exprés avalado en la reforma pensional.

La protección ante el deslizamiento del salario mínimo llevó a que el gobierno transfiriera menos recursos de los necesarios para cubrir la diferencia entre la inflación y el aumento del salario mínimo, y se hizo justo en los años en que esa diferencia fue más alta. Como consecuencia se encareció el valor de la pensión mínima y se puso en riesgo el funcionamiento del seguro previsional.



Hoy el Ministerio de Hacienda está evaluando las distintas peticiones del sector empresarial para establecer cuáles son los asuntos prioritarios, una agenda que avanza al mismo tiempo que se discute el presupuesto del próximo año y el plan de recortes.