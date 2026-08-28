Tendríamos una crisis de pago monumental si no estabilizamos la deuda: MinHacienda

Colombia está coqueteando con el abismo y se arriesga a vivir una "crisis de pagos" si no logra estabilizar las finanzas del Gobierno a través de un programa de recortes al gasto público y una reforma al Estado, advirtió el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, durante la convención de banqueros en Cartagena.

El país ya sabía de la existencia de un problema con las finanzas públicas. Sin embargo, los documentos presentados esta semana por Gómez al Congreso revelan un panorama aún más crítico y el riesgo de que la bomba fiscal estalle definitivamente.

"Si no hacemos nada, la deuda pública llegaría, pues, al 82 % al finalizar el gobierno. Antes de eso, tendríamos una crisis de pago de proporciones monumentales, monumentales. Entonces, es la realidad: o caminamos en la buena dirección o vamos al abismo. Yo sé que suena un poco pesado, pero no deja de ser cierto", dijo el funcionario.

Las proyecciones del equipo de gobierno implican que, incluso con un plan de recorte y de ajuste a las cuentas, el país no logrará reducir el nivel actual de la deuda pública: apenas podrá estabilizarlo en niveles cercanos al 64 % del PIB. Sin embargo, dejar las finanzas del gobierno en el punto en el que están puede llevar al país a una crisis económica.



Las tres fases del plan del MinHacienda para ajustar las cuentas

Gómez pidió el respaldo del sector privado, del Congreso y de sus compañeros de gabinete para sacar adelante un plan de 3 etapas que permita iniciar un proceso de ajuste gradual.

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La primera etapa del plan era 'sincerar' las cuentas a través de un nuevo presupuesto para el próximo año, que ahora será de 635 billones (60 billones de pesos por encima del que había propuesto el gobierno anterior) y unas necesidades de deuda por 238 billones de pesos.

Los mercados reaccionaron este viernes con un incremento de más de 50 pesos en el precio del dólar (que superó los 3.200) luego de la revelación de esa propuesta. Aun así, Gómez considera que le están dando un margen de espera a la administración de De La Espriella y prometió iniciar una serie de reuniones con los analistas para explicar los planes de ajuste.

Dinero Colombia. Foto: archivo Blu Radio.

La segunda etapa del plan es un recorte al presupuesto de 2026. Mañana sábado el Ministerio de Hacienda propondrá en el Consejo de Ministros un recorte de 21,9 billones de pesos en gasto y la destinación de 4 billones del presupuesto actual a la atención de emergencia para las regiones devastadas por el terremoto del 10 de agosto.

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La etapa final del plan incluye una serie de reformas al gasto. A finales de septiembre se va a radicar una ley de 'rescate económico' con la que el gobierno pretende hacer recortes por unos 40 billones de pesos al gasto y obtener nuevos ingresos, especialmente para la reconstrucción. En febrero, el Plan Nacional de Desarrollo que llegará al Congreso incluirá medidas adicionales para fusionar entidades estatales y 'adelgazar al Estado'.

El ministro de Hacienda dice que se abrirá incluso la discusión sobre qué gastos merecen protección constitucional y cuáles no. También es posible que se ponga sobre la mesa la eliminación de exenciones tributarias, aunque la promesa es no tocar el IVA a la canasta familiar.

"Hoy en día, todavía tenemos muchos gastos que están amarrados a las leyes, por eso necesitamos una ley. Porque si no cambiamos la ley, pues no podemos disminuir esos gastos que hoy en día son rentas, por ejemplo, destinación específica que generan mucha rigidez y que aumentan mucho el gasto, y en este momento necesitamos es adelgazar el Estado", explicó.

