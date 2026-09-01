Sintraelecol pide convertir a Air-e en una empresa regional con participación público-privada

El Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia, Sintraelecol, expresó su preocupación por el futuro de Air-e e indicó que están a la expectativa de las decisiones que adopte el nuevo Gobierno frente al modelo de funcionamiento que tendrá la empresa encargada de prestar el servicio de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Eduardo Molina Márquez, representante legal de Sintraelecol Subdirectiva Atlántico, indicó que los trabajadores defienden la idea de crear una gran empresa regional, con participación público-privada, que pueda apalancarse en compañías públicas del sector energético como Urrá y Transelca y que permita atender tanto los mercados de mayor recaudo como aquellos sectores con mayores dificultades en materia de pérdidas y cartera.

“Durante el anterior Gobierno como trabajadores y organización sindical presentamos ante la Superintendencia de Servicios Públicos y ante el Ministerio del Trabajo un plan de salvamento como para estabilizar la empresa, pero desafortunadamente no fuimos escuchados. Pasamos a un nuevo Gobierno y ahora estamos avalando que se cree una gran empresa a nivel regional con inversión público-privada”, expresó Molina.

¿Quién será el nuevo interventor?

En medio de esta incertidumbre, también tomó fuerza la posibilidad de que Ramiro Castilla, el actual director Comercial de Air-e Intervenida, asuma como nuevo agente interventor, en reemplazo de Jaime Mesa Buitrago, quien permanecería en el cargo hasta el próximo 30 de septiembre cuando vence su designación.

Su nombramiento es respaldado por Sintraelecol, quienes ya habían propuesto su nombre ante el Gobierno de Gustavo Petro. Eduardo Molina explicó que, entre enero y febrero de este año llevaron hasta Bogotá una propuesta, a través del entonces senador Alexander López, para que Castilla fuera designado como agente interventor mientras se definía el futuro de Air-e.

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La organización sindical considera que su experiencia podría ser determinante para enfrentar los problemas financieros y operativos de la compañía, especialmente en materia de pérdidas técnicas y recaudo.