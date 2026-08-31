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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Procuraduría abre actuación preventiva por líos de lotes en Puerto Colombia, Atlántico

Procuraduría abre actuación preventiva por líos de lotes en Puerto Colombia, Atlántico

El ente de Control pidió la identificación de los funcionarios y contratistas que intervinieron en la elaboración y proyección de los actos administrativos.

Puerto Colombia lote
El lote fue cedido a Puerto Colombia por Argos, en el año 2011.
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Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 31 de ago, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

En el departamento del Atlántico no se detienen las investigaciones alrededor de los tres lotes que habrían sido donados al municipio de Puerto Colombia para el uso de la comunidad y hasta la creación de parques infantiles, pero que terminaron en manos de particulares. Por eso, la Procuraduría General de la Nación solicitó al alcalde, Plinio Cedeño Gómez, información sobre los procesos administrativos adelantados hasta el momento en esa polémica.

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De acuerdo con el ente de control, la actuación preventiva se centra en aclarar las controversias jurídicas, actuaciones registrales, procedimientos administrativos y cuestionamientos públicos sobre la autenticidad y procedencia de los documentos de dichos predios ubicados en el área metropolitana de Barranquilla.

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Como fue informado, el pleito jurídico viene desde 2017 cuando ejercía como alcalde Steimer Mantilla Rolong y quien, presuntamente, habría suscrito las Resoluciones No 044 y 049 relacionadas con estos lotes. Por tal motivo, fue requerida esa documentación detallada, junto con sus soportes administrativos.

Asimismo, el Ministerio Público solicitó copia de los estudios, informes, conceptos técnicos y jurídicos, actas, documentos y demás elementos que hubieren servido de fundamento para la expedición de las citadas resoluciones.

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Entre otros requerimientos, la Procuraduría también pidió la identificación de los funcionarios y contratistas que intervinieron en la elaboración y proyección de los actos administrativos.

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De los tres lotes que fueron cedidos a particulares en Puerto Colombia durante la Alcaldía de Steimer Mantilla en el año 2017, cuando estaban destinados a ser zonas verdes de uso público, uno ya está en poder del municipio y los otros dos siguen el mismo trámite jurídico. La noticia fue confirmada por Mauro Suárez, secretario de Planeación de la Alcaldía de Puerto Colombia.

“Para buena noticia de los porteños, ya tenemos nuevamente a nombre del municipio uno de esos lotes, el otro estamos a punto de recibirlo por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro, y el otro ya está bloqueado bajo un proceso que avanza y muy pronto también será devuelto a Puerto Colombia”, dijo en su momento.

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