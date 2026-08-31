Air-e no descarta racionamientos de energía en la Costa Caribe ante una mayor intensidad de El Niño

La empresa Air-e advirtió que, aunque actualmente no hay racionamientos técnicos de energía en la Costa Caribe, el fortalecimiento del fenómeno de El Niño podría obligar a implementar medidas de racionamiento si continúa disminuyendo la disponibilidad de agua para la generación eléctrica.

El agente especial de Air-e, Jaime Mesa, explicó este lunes desde Barranquilla que las suspensiones que se presentan actualmente obedecen a mantenimientos programados, daños o fallas en los circuitos, y no a un racionamiento técnico.

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No descartan racionamientos a futuro por fenómeno del Niño

Sin embargo, señaló que la situación podría cambiar si se intensifica la sequía, debido a que la generación eléctrica del país depende en gran medida de las fuentes hidráulicas.

"No hay racionamientos técnicos programados, sin embargo, en la medida en que el fenómeno de El Niño se intensifique, es muy probable que entremos a racionamientos de luz en la costa Caribe", indicó Mesa.