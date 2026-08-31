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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Air-e no descarta racionamientos de energía en la Costa Caribe ante una mayor intensidad de El Niño

Air-e no descarta racionamientos de energía en la Costa Caribe ante una mayor intensidad de El Niño

El agente especial de Air-e, Jaime Mesa, explicó este lunes desde Barranquilla que las suspensiones que se presentan actualmente obedecen a mantenimientos programados, daños o fallas en los circuitos, y no a un racionamiento técnico.

Jaime Mesa, agente especial de Air-e.
Jaime Mesa, agente especial de Air-e.
Blu radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 31 de ago, 2026

La empresa Air-e advirtió que, aunque actualmente no hay racionamientos técnicos de energía en la Costa Caribe, el fortalecimiento del fenómeno de El Niño podría obligar a implementar medidas de racionamiento si continúa disminuyendo la disponibilidad de agua para la generación eléctrica.

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El agente especial de Air-e, Jaime Mesa, explicó este lunes desde Barranquilla que las suspensiones que se presentan actualmente obedecen a mantenimientos programados, daños o fallas en los circuitos, y no a un racionamiento técnico.

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Sin embargo, señaló que la situación podría cambiar si se intensifica la sequía, debido a que la generación eléctrica del país depende en gran medida de las fuentes hidráulicas.

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"No hay racionamientos técnicos programados, sin embargo, en la medida en que el fenómeno de El Niño se intensifique, es muy probable que entremos a racionamientos de luz en la costa Caribe", indicó Mesa.

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