Se va el agua en más de 70 barrios de Barranquilla; Soledad, Malambo y Galapa también tendrán cortes

A partir de las 4:30 de la madrugada y hasta las 11:00 de la noche de este martes, 1 de septiembre, estarán sin servicio de agua potable más de 70 barrios del suroriente y suroccidente de Barranquilla, más de 100 barrios del municipio de Soledad, toda la cabecera municipal de Galapa y los corregimientos de Paluato y Alpes de Sevilla, así como otros dos sectores de Malambo.

Suspensión por 19 horas

La suspensión del servicio durante 19 horas obedece a los trabajos estratégicos que llevará a cabo la empresa Triple A “para fortalecer la infraestructura de acueducto y mejorar la continuidad y capacidad de abastecimiento de agua potable hacia diferentes sectores de Barranquilla y el municipio de Galapa”.

La empresa explicó que uno de los principales proyectos serán las pruebas de puesta en marcha de la fase 1 de la nueva conducción de PVC de 20 pulgadas sobre la carrera 2 Sur, entre calles 110 y 98, que entrará próximamente en operación bajo condiciones controladas hacia la zona suroccidental de Barranquilla.



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La jornada también contempla el desarrollo de diferentes actividades de mantenimiento y optimización del sistema de acueducto, entre ellas, el lavado de un tanque de almacenamiento al interior de la ETAP Barranquilla y empalmes de tuberías de conducción de 24 y 42 pulgadas entre dos zonas de diferente presión en la ciudad.

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Barrios donde no habrá agua

En Barranquilla: El Ferry, Pasadena, La Chinita, Simón Bolívar, calle 30 acera par desde carrera 2 hasta carrera 8, Universal I y II, Los Laureles, Bella Arena, Villa Blanca, El Parque, San Nicolás, José Antonio Galán, La Magdalena, El Campito, Alboraya, El Milagro, Buenos Aires, Las Palmas, El Limón, Tayrona, 7 de Abril, Santo Domingo de Guzmán, Ciudadela 20 de Julio, Conidec, Los Girasoles, Carrizal, La Sierrita, Las Américas, Santuario, Granjas Campesinas, San Carlos, San Luis, Santa María, Veinte de Julio, Conjunto Residencial Las Gardenias.

El Romance, Villa Flor, California, Cordialidad, Villas de San Pedro I, La Gloria, El Bosque, Las Malvinas, Evaristo Sourdis, 7 de Agosto, La Paz, Los Olivos I, Por Fin, Me Quejo, La Manga, La Esmeralda, Los Rosales, un sector de Pastoral Social, un sector de Lipaya, Ciudad Modesto, Villas de San Pedro II y III, El Edén, Los Ángeles I, II y III, El Pueblo, Ciudadela de Paz, Los Olivos II, Caribe Verde, Bernardo Hoyos, Villas de San Pablo, Pinar del Río, Villa de la Cordialidad, Zona Franca Zofía, empresa Ultracem, corredor de la Cordialidad desde la Circunvalar hasta Villas de la Cordialidad, Villa Valery, Sevilla Real, Sinaí y Puerta Dorada.

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En Soledad: Bella Murillo, calle 30 entre carrera 36 y Circunvalar, un sector de Ciudadela Metropolitana, Costa Hermosa, Los Cúzules, El Parque, El Río, El Tucán, Estadio, Hipódromo, La Arboleda, La Inmaculada, La Rivera, Las Ferias, Las Gaviotas, Las Margaritas, Las Moras, Las Trinitarias, Los Arrayanes, Los Balkanes, Los Laureles, Los Mangos, Primero de Mayo, Urbanización Puerta de Oro, Salamanca, Santa Inés, Simón Bolívar, Sitio Hermoso, un sector de Soledad 2000, Terminal de Transportes, Urbanización Villas Las Moras, Victoria, Villa Zalamar, La Aragón, Villa Cecilia, Villa Las Moras, Villa Severa, Vista Hermosa.

Normandía, Ciudad del Puerto, Ferrocarril calle 30, Nuevo Éxito, Río de Aguas Vivas, Altos de Sevilla, Ciudad Camelot, Ciudad Salitre, Jardines Villa Estadio, La Central, Las Moras IV Etapa, Las Moras Norte, Los Almendros, Los Campanos, Los Cusules, Los Loteros, Los Robles, Manantiales, María de los Ángeles, Buena Esperanza, Nuevo Milenio, Nueva esperanza, Urbanización Los Cedros, Urbanización Manantial, Urbanización Terranova, Moras Occidente, Terranova I y II, Urbanización Villa Angelita.

Urbanización Villa Estadio, Villas Las Moras II, Villa Horizonte, Villa Sevilla, Don Bosco, Villa Selene, Candelaria II, Granabastos, Ciudad Bonita, Villa Carmen I y II, Las Cometas, Villa Karla, Villa Valentina, Altos de la Metropolitana, Urbanización San Antonio, San Bernardo III, Urbanización Los Girasoles, Altos de los Robles, Los Robles Etapa 8, Urbanización Palermo, Alianza, Antonio Nariño, Bonanza, Ciudad Bolívar, Farruca, Jerusalén, La Ilusión, La Viola, Las Colonias, Las Colonias II, Las Nubes, Los Fundadores, Parque Muvdi, Portal de Las Moras, Sector Cementerio, Tajamares, Villa Katanga, Villa Lozano, Villa Merly, Villa Mónaco, Villa Muvdi, Villa Rosa, Villas de Soledad, Villa Stefani, Villa Zambrano y Urbanización Los Puertos.

En Galapa: se interrumpirá el servicio en la cabecera municipal y en los corregimientos de Paluato y Alpes de Sevilla.

En Malambo: en los sectores Lluvia de Oro y Ciudad Caribe II.