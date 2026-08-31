Lluvias continuarán durante los próximos tres días en el Caribe colombiano

Hasta el próximo miércoles continuarán las lluvias en buena parte del Caribe, debido al tránsito de otra onda tropical que, según los pronósticos del Ideam, estará provocando tormentas eléctricas y hasta fuertes vientos en algunas zonas, como los que se registraron el reciente fin de semana.

En los últimos días, los aguaceros y los vientos huracanados que azotaron al Caribe causaron inundaciones, voladura de techos y caída de árboles y redes eléctricas en al menos 59 municipios de Bolívar, Magdalena, Córdoba, Sucre y Cesar, donde hoy intentan agilizar los censos de damnificados y la entrega de ayudas para mitigar el impacto, antes de que las nuevas lluvias agraven la situación.

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Desde el Ideam, el meteorólogo Daniel Useche aconseja tomar precauciones, sobre todo, frente a la alta probabilidad de ocurrencia de nuevos vendavales.



"Es probable que los vientos, particularmente en la zona marítima, varíen entre los 40 y 60 km/h en algunos casos, principalmente en el centro del Caribe colombiano, por lo que hay que estar muy atentos en esta zona", dijo.

"En la zona continental podríamos tener vientos con velocidades menores; sin embargo, si ocurren vendavales, las intensidades podrían ser mayores a los 70 km/h en esos momentos de los vendavales", agregó.

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Según los pronósticos del Ideam, las lluvias se estarían concentrando en el sur de La Guajira, inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta entre los departamentos de Magdalena y Cesar, y el sur del Atlántico. Sin embargo, no se descartan precipitaciones entre moderadas y fuertes en Bolívar, Sucre y Córdoba.