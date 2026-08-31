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Lluvias continuarán durante los próximos tres días en el Caribe colombiano

Las precipitaciones más intensas se esperan en Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Lluvias, imagen de referencia
Lluvias, imagen de referencia
Foto: ChatGPT.
Por: Inguel Julieth de la Rosa
|
Actualizado: 31 de ago, 2026

Hasta el próximo miércoles continuarán las lluvias en buena parte del Caribe, debido al tránsito de otra onda tropical que, según los pronósticos del Ideam, estará provocando tormentas eléctricas y hasta fuertes vientos en algunas zonas, como los que se registraron el reciente fin de semana.

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En los últimos días, los aguaceros y los vientos huracanados que azotaron al Caribe causaron inundaciones, voladura de techos y caída de árboles y redes eléctricas en al menos 59 municipios de Bolívar, Magdalena, Córdoba, Sucre y Cesar, donde hoy intentan agilizar los censos de damnificados y la entrega de ayudas para mitigar el impacto, antes de que las nuevas lluvias agraven la situación.

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Desde el Ideam, el meteorólogo Daniel Useche aconseja tomar precauciones, sobre todo, frente a la alta probabilidad de ocurrencia de nuevos vendavales.

"Es probable que los vientos, particularmente en la zona marítima, varíen entre los 40 y 60 km/h en algunos casos, principalmente en el centro del Caribe colombiano, por lo que hay que estar muy atentos en esta zona", dijo.

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"En la zona continental podríamos tener vientos con velocidades menores; sin embargo, si ocurren vendavales, las intensidades podrían ser mayores a los 70 km/h en esos momentos de los vendavales", agregó.

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Según los pronósticos del Ideam, las lluvias se estarían concentrando en el sur de La Guajira, inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta entre los departamentos de Magdalena y Cesar, y el sur del Atlántico. Sin embargo, no se descartan precipitaciones entre moderadas y fuertes en Bolívar, Sucre y Córdoba.

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