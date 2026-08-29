Fuertes lluvias dejaron inundaciones y una casa desplomada en Quibdó, Chocó

En las últimas horas, Quibdó enfrentó una nueva emergencia por cuenta de las fuertes lluvias que provocaron el desbordamiento de varias quebradas y el colapso del sistema de alcantarillado en distintos sectores de la capital chocoana.

El agua alcanzó niveles cercanos a un metro en algunos puntos, cubriendo calles y afectando viviendas y establecimientos. La acumulación también generó dificultades para la movilidad y dejó varios vehículos atrapados en medio de las inundaciones.

Quibdó, en el Chocó, es la ciudad que más rechaza vehículos en la revisión tecnomecánica Foto: Alcaldía de Quibdó

Entre los sectores con mayores afectaciones aparecen Las Margaritas, Minuto de Dios, Fuego Verde y La Yesquita. En este último barrio, la fuerza del agua terminó provocando el desplome de una vivienda, mientras en otros puntos los habitantes tuvieron que enfrentar el ingreso del agua y el lodo a sus inmuebles. La emergencia obligó a concentrar esfuerzos en la atención de los puntos donde la capacidad de evacuación de las aguas resultó insuficiente.

Hasta el momento, las autoridades no reportan personas heridas ni fallecidas como consecuencia de las inundaciones. La Alcaldía de Quibdó informó que en las últimas horas se intensificaron las labores de limpieza de desagües y otros puntos del sistema de drenaje, con el propósito de facilitar la salida del agua acumulada y retirar el lodo que dejó el episodio de lluvias.



La situación ocurre menos de 20 días después del terremoto del 10 de agosto, que provocó una emergencia humanitaria en Chocó y otras regiones del país. Mientras las autoridades y las comunidades todavía atienden los daños ocasionados por el sismo, las lluvias obligan a responder a nuevas afectaciones en la capital departamental.