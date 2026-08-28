Qué es la IndyCar, la carrera hermana de la Fórmula 1 que llegará a Barranquilla en 2028

Barranquilla tendrá en 2028 una competencia de IndyCar, una de las principales categorías de automovilismo de monoplazas del mundo, confirmó el alcalde Alejandro Char y anunció que la carrera se disputará en abril de ese año y tendrá como escenario el sector del río Magdalena.

El anuncio marca la llegada de la categoría estadounidense a Colombia y, según Char, también representará su primera salida de Norteamérica. La ciudad busca aprovechar el evento para proyectarse como escenario de grandes competencias internacionales y fortalecer la relación de Barranquilla con el río.

Pero, ¿qué es exactamente la IndyCar y por qué suele compararse con la Fórmula 1?

IndyCar Foto: AFP

¿Qué es la IndyCar?

La NTT IndyCar Series es la máxima categoría de automovilismo de monoplazas de Norteamérica. Sus vehículos tienen una configuración similar a los de Fórmula 1: son biplazas descubiertos, con el piloto ubicado en el centro y el motor instalado detrás.



Sin embargo, ambas categorías funcionan bajo reglas y filosofías diferentes.

El nombre IndyCar está estrechamente relacionado con las 500 Millas de Indianápolis, conocida como Indy 500, una de las carreras más importantes y tradicionales del automovilismo mundial.

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Una de las principales diferencias está en los carros. Mientras en Fórmula 1 cada escudería desarrolla su propio monoplaza, IndyCar utiliza un sistema de especificaciones comunes.

Todos los equipos emplean un chasis Dallara y pueden utilizar motores V6 biturbo híbridos suministrados por Chevrolet o Honda, lo que busca reducir las diferencias derivadas del desarrollo tecnológico entre escuderías y poner mayor énfasis en el desempeño de los pilotos y las estrategias de carrera.

Los carros de IndyCar pueden superar los 370 km/h

Los monoplazas de IndyCar están preparados para competir en tres tipos de circuitos: óvalos, trazados permanentes y circuitos urbanos.

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En los óvalos de alta velocidad, los carros pueden alcanzar velocidades cercanas a 235 mph, equivalentes a unos 378 km/h, dependiendo del circuito y las condiciones.

Los pilotos también compiten en circuitos convencionales con curvas, cambios de elevación y frenadas fuertes, además de trazados urbanos construidos temporalmente sobre calles de diferentes ciudades.

Esa variedad obliga a los competidores a adaptarse a configuraciones y estilos de conducción muy diferentes durante una misma temporada.

Diferencias entre IndyCar y Fórmula 1

Aunque visualmente pueden parecer similares, existen diferencias importantes entre ambas categorías:



IndyCar Fórmula 1 Chasis Dallara común Cada equipo desarrolla su propio carro Motores Chevrolet y Honda Diferentes fabricantes y unidades de potencia Compite en óvalos, circuitos y calles Principalmente en circuitos permanentes y urbanos Puede superar los 370 km/h en óvalos Prioriza velocidad en curva y rendimiento aerodinámico Sin control de tracción ni ABS Utiliza sistemas electrónicos más avanzados Push-to-Pass para aumentar potencia DRS y otras herramientas de gestión de carrera

Otra diferencia está en las ayudas al piloto. Los carros de IndyCar no utilizan dirección asistida, control de tracción ni ABS, por lo que el conductor debe controlar directamente buena parte del comportamiento del monoplaza.

Además, la categoría utiliza el sistema Push-to-Pass, que permite disponer temporalmente de potencia adicional para intentar adelantar.

GP de Japón de Fórmula 1 Foto: AFP

¿Cómo son los carros de IndyCar?

Los monoplazas incorporan motores V6 biturbo híbridos y están construidos alrededor de un chasis Dallara. A diferencia de los Fórmula 1, todos parten de una misma plataforma.

Una de las tecnologías de seguridad más visibles es el Aeroscreen, una estructura fabricada con titanio y complementada por una pantalla de policarbonato que protege al piloto frente a objetos que puedan impactar en el habitáculo.

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La categoría también exige una importante preparación física. La ausencia de algunas ayudas electrónicas y las exigencias de los diferentes circuitos hacen que los pilotos deban soportar fuertes cargas durante las carreras.

¿Cuándo llegará la IndyCar a Barranquilla?

La competencia está prevista para abril de 2028, de acuerdo con el anuncio realizado por el alcalde Alejandro Char.

"Llegó la plana mayor de la IndyCar a Barranquilla. Ya estamos en el trazado, ya está en el diseño el trazado que será de 4.3 km", confirmó el mandatario en conversación con Blu Radio.

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El mandatario señaló que la carrera tendrá como escenario el sector del río Magdalena y afirmó que será la primera vez que IndyCar salga de Norteamérica.

Char también planteó la posibilidad de que Barranquilla pueda recibir en el futuro una carrera de Fórmula 1, aunque ese proyecto es independiente del anuncio de la IndyCar.

“Indycar solo está en Canadá y está en Estados Unidos y aldría por primera vez a Barranquilla. La referencia de Montoya es buena porque fue estrella de la Indycar”, relató el alcalde.