Campeón de Premier y Champions presentó oferta millonaria por Daniel Múñoz

La temporada 2025/26 fue inolvidable para el colombiano Daniel Múñoz defendiendo los colores del Crystal Palace. El antioqueño fue clave en todas las competencias y, además, fue figura al enfrentar a grandes clubes de la Premier League, pero también se sumó el nivel que mostró con la Selección Colombia durante la Copa Mundial de la FIFA.

Luego de conquistar la UEFA Conferencia League, el lateral llamó la atención de varios clubes en Europa y de dos de la Premier, quienes ya mostraron una oferta formal para quedarse con el futbolista, uno de ellos que ha conquistado en el pasado no solo la primera división de Inglaterra, sino que en su palmarés reposan dos Champions League.

Daniel Muñoz // Foto: Conmebol

Los dos clubes de la Premier League que buscan a Daniel Múñoz

Fue el periodista David Ornstein el que reveló todos los detalles en 'The Athletic', asegurando que el primer y gran interesado es el mítica Nottingham Forest que presentó una oferta superior a los 20 millones de euros por los servicios del lateral colombiano.

El club conquistó la Premier League en el 78’ y en su palmarés reposan dos Champions League del 79’ y 80’, es decir, fue bicampeón de Europa. Sería un cambio importante para Múñoz en uno de los clubes añejos del Reino Unido, en especial porque el técnico fue el que pidió la presencia del colombiano en sus planes para la temporada.



"El Nottingham Forest ha presentado una oferta de hasta 22 millones de libras esterlinas por el lateral del Crystal Palace, Daniel Muñoz. El club del sur de Londres está estudiando la oferta, que incluye un pago inicial de 20 millones de libras esterlinas y otros 2 millones en variables", indicó.

Pero también en la puja entró el Everton, que en su pasado tuvo a los colombianos James Rodríguez y Yerry Mina y, ahora, quiere al lateral colombiano, sin embargo, un poco menor a la presentada por el Nottingham.

Daniel Muñoz conquista con Crystal Palace la UEFA Conference League Foot: AFP

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Los números de Daniel Múñoz en la Premier League

El 29 de enero de 2024, Muñoz firmó un contrato con el Crystal Palace de la Premier League, firmando hasta el 2027, con opción de extenderlo hasta el 2028. Desde entonces se ha convertido en figura de este club al disputar 108 partidos y anotar 11 goles en estas temporadas, además de ser parte de la conquista de la FA Cup, Community Shield y la Conference League.