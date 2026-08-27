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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Fixture de la UEFA Champions League 2026/27: así se disputará la fase de liga

Fixture de la UEFA Champions League 2026/27: así se disputará la fase de liga

UEFA realizó el sorteo de la Champions y mostró el calendario en el cual se disputará la mayor competencia de clubes en el mundo.

UEFA Champions League.jpg
UEFA Champions League //
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de ago, 2026

Al fin se realizó el sorteo de la UEFA Champions League 2026/27 y se conoció cómo se disputará la fase de liga de este campeonato, que tendrá como protagonista al PSG bajo el mando de Luis Enrique en búsqueda del triplete, pero antes deberá a enfrentarse a Barcelona (España), Roma (Italia), Galatasaray (Turquía), S.Bratislava (Eslovaquia), Man City (Inglaterra), Aston Villa (Inglaterra), Villarreal (España) y Como (Italia).

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La Fase de Liga funciona bajo un formato único donde cada equipo juega 8 partidos en total (4 como local y 4 como visitante).

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Para garantizar que el calendario sea equilibrado, todos los equipos se enfrentan a 2 rivales de cada uno de los 4 bombos (Pots): un partido en casa y otro fuera.

PSG se corona campeón por segunda vez
PSG se corona campeón por segunda vez
AFP

Fixture Champions League

BOMBO 1 (POT 1)

  • Paris Saint-Germain Football Club (Francia)
    • En Casa: Futbol Club Barcelona (España), Associazione Sportiva Roma (Italia), Galatasaray Spor Kulübü (Turquía), Športový Klub Slovan Bratislava (Eslovaquia)
    • Fuera: Manchester City Football Club (Inglaterra), Aston Villa Football Club (Inglaterra), Villarreal Club de Fútbol (España), Como 1907 (Italia)
  • FC Bayern München (Alemania)
    • En Casa: Arsenal Football Club (Inglaterra), Real Betis Balompié (España), Fotballklubben Bodø/Glimt (Noruega), Sportovní Klub Slavia Praha (República Checa)
    • Fuera: Club Atlético de Madrid (España), Manchester United Football Club (Inglaterra), Lille Olympique Sporting Club (Francia), Viking Fotballklubb (Noruega)
  • Real Madrid Club de Fútbol (España)
    • En Casa: Football Club Internazionale Milano (Italia), Philips Sport Vereniging (Países Bajos), RasenBallsport Leipzig (Alemania), Linzer Athletik-Sport-Klub (Austria)
    • Fuera: Arsenal Football Club (Inglaterra), Associazione Sportiva Roma (Italia), FC Shakhtar Donetsk (Ucrania), Athlitiki Enosis Konstantinoupoleos (Grecia)
  • Liverpool Football Club (Inglaterra)
    • En Casa: Club Atlético de Madrid (España), Futebol Clube do Porto (Portugal), Villarreal Club de Fútbol (España), Racing Club de Lens (Francia)
    • Fuera: Football Club Internazionale Milano (Italia), Club Brugge Koninklijke Voetbalvereniging (Bélgica), Fenerbahçe Spor Kulübü (Turquía), Linzer Athletik-Sport-Klub (Austria)
  • Football Club Internazionale Milano (Italia)
    • En Casa: Liverpool Football Club (Inglaterra), Club Brugge Koninklijke Voetbalvereniging (Bélgica), FC Shakhtar Donetsk (Ucrania), Verein für Bewegungsspiele Stuttgart (Alemania)
    • Fuera: Real Madrid Club de Fútbol (España), Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund (Alemania), Feyenoord Rotterdam (Países Bajos), Športový Klub Slovan Bratislava (Eslovaquia)
  • Manchester City Football Club (Inglaterra)
    • En Casa: Paris Saint-Germain Football Club (Francia), Sporting Clube de Portugal (Portugal), Società Sportiva Calcio Napoli (Italia), Athlitiki Enosis Konstantinoupoleos (Grecia)
    • Fuera: Futbol Club Barcelona (España), Futebol Clube do Porto (Portugal), RasenBallsport Leipzig (Alemania), Racing Club de Lens (Francia)
  • Arsenal Football Club (Inglaterra)
    • En Casa: Real Madrid Club de Fútbol (España), Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund (Alemania), Lille Olympique Sporting Club (Francia), Sabah Futbol Klubu (Azerbaiyán)
    • Fuera: FC Bayern München (Alemania), Real Betis Balompié (España), Società Sportiva Calcio Napoli (Italia), Sportovní Klub Slavia Praha (República Checa)
  • Futbol Club Barcelona (España)
    • En Casa: Manchester City Football Club (Inglaterra), Aston Villa Football Club (Inglaterra), Feyenoord Rotterdam (Países Bajos), Como 1907 (Italia)
    • Fuera: Paris Saint-Germain Football Club (Francia), Sporting Clube de Portugal (Portugal), Galatasaray Spor Kulübü (Turquía), Sabah Futbol Klubu (Azerbaiyán)
  • Club Atlético de Madrid (España)
    • En Casa: FC Bayern München (Alemania), Manchester United Football Club (Inglaterra), Fenerbahçe Spor Kulübü (Turquía), Viking Fotballklubb (Noruega)
    • Fuera: Liverpool Football Club (Inglaterra), Philips Sport Vereniging (Países Bajos), Fotballklubben Bodø/Glimt (Noruega), Verein für Bewegungsspiele Stuttgart (Alemania)
Real Madrid golea.jpg
Real Madrid golea //
Foto: AFP

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BOMBO 2 (POT 2)

  • Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund (Alemania)
    • En Casa: Football Club Internazionale Milano (Italia), Real Betis Balompié (España), Villarreal Club de Fútbol (España), Athlitiki Enosis Konstantinoupoleos (Grecia)
    • Fuera: Arsenal Football Club (Inglaterra), Aston Villa Football Club (Inglaterra), Fotballklubben Bodø/Glimt (Noruega), Sabah Futbol Klubu (Azerbaiyán)
  • Associazione Sportiva Roma (Italia)
    • En Casa: Real Madrid Club de Fútbol (España), Sporting Clube de Portugal (Portugal), Lille Olympique Sporting Club (Francia), Športový Klub Slovan Bratislava (Eslovaquia)
    • Fuera: Paris Saint-Germain Football Club (Francia), Manchester United Football Club (Inglaterra), Fenerbahçe Spor Kulübü (Turquía), Athlitiki Enosis Konstantinoupoleos (Grecia)
  • Sporting Clube de Portugal (Portugal)
    • En Casa: Futbol Club Barcelona (España), Manchester United Football Club (Inglaterra), Galatasaray Spor Kulübü (Turquía), Linzer Athletik-Sport-Klub (Austria)
    • Fuera: Manchester City Football Club (Inglaterra), Associazione Sportiva Roma (Italia), FC Shakhtar Donetsk (Ucrania), Racing Club de Lens (Francia)
  • Aston Villa Football Club (Inglaterra)
    • En Casa: Paris Saint-Germain Football Club (Francia), Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund (Alemania), Fenerbahçe Spor Kulübü (Turquía), Viking Fotballklubb (Noruega)
    • Fuera: Futbol Club Barcelona (España), Club Brugge Koninklijke Voetbalvereniging (Bélgica), Galatasaray Spor Kulübü (Turquía), Sportovní Klub Slavia Praha (República Checa)
  • Futebol Clube do Porto (Portugal)
    • En Casa: Manchester City Football Club (Inglaterra), Philips Sport Vereniging (Países Bajos), Società Sportiva Calcio Napoli (Italia), Sportovní Klub Slavia Praha (República Checa)
    • Fuera: Liverpool Football Club (Inglaterra), Real Betis Balompié (España), Feyenoord Rotterdam (Países Bajos), Linzer Athletik-Sport-Klub (Austria)
  • Manchester United Football Club (Inglaterra)
    • En Casa: FC Bayern München (Alemania), Associazione Sportiva Roma (Italia), RasenBallsport Leipzig (Alemania), Sabah Futbol Klubu (Azerbaiyán)
    • Fuera: Club Atlético de Madrid (España), Sporting Clube de Portugal (Portugal), Villarreal Club de Fútbol (España), Como 1907 (Italia)
  • Club Brugge Koninklijke Voetbalvereniging (Bélgica)
    • En Casa: Liverpool Football Club (Inglaterra), Aston Villa Football Club (Inglaterra), Fotballklubben Bodø/Glimt (Noruega), Racing Club de Lens (Francia)
    • Fuera: Football Club Internazionale Milano (Italia), Philips Sport Vereniging (Países Bajos), Società Sportiva Calcio Napoli (Italia), Verein für Bewegungsspiele Stuttgart (Alemania)
  • Real Betis Balompié (España)
    • En Casa: Arsenal Football Club (Inglaterra), Futebol Clube do Porto (Portugal), Feyenoord Rotterdam (Países Bajos), Como 1907 (Italia)
    • Fuera: FC Bayern München (Alemania), Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund (Alemania), Lille Olympique Sporting Club (Francia), Športový Klub Slovan Bratislava (Eslovaquia)

  • Philips Sport Vereniging - PSV Eindhoven (Países Bajos)

    • En Casa: Club Atlético de Madrid (España), Club Brugge Koninklijke Voetbalvereniging (Bélgica), FC Shakhtar Donetsk (Ucrania), Verein für Bewegungsspiele Stuttgart (Alemania)
    • Fuera: Real Madrid Club de Fútbol (España), Futebol Clube do Porto (Portugal), RasenBallsport Leipzig (Alemania), Viking Fotballklubb (Noruega)
Luis Javier Suárez, delantero del Sporting de Lisboa
Luis Javier Suárez, delantero del Sporting de Lisboa
X: @SportingCP

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BOMBO 3 (POT 3)

  • Feyenoord Rotterdam (Países Bajos)
    • En Casa: Football Club Internazionale Milano (Italia), Futebol Clube do Porto (Portugal), RasenBallsport Leipzig (Alemania), Como 1907 (Italia)
    • Fuera: Futbol Club Barcelona (España), Real Betis Balompié (España), Galatasaray Spor Kulübü (Turquía), Viking Fotballklubb (Noruega)
  • Lille Olympique Sporting Club (Francia)
    • En Casa: FC Bayern München (Alemania), Real Betis Balompié (España), Galatasaray Spor Kulübü (Turquía), Športový Klub Slovan Bratislava (Eslovaquia)
    • Fuera: Arsenal Football Club (Inglaterra), Associazione Sportiva Roma (Italia), Fotballklubben Bodø/Glimt (Noruega), Verein für Bewegungsspiele Stuttgart (Alemania)
  • Fotballklubben Bodø/Glimt (Noruega)
    • En Casa: Club Atlético de Madrid (España), Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund (Alemania), Lille Olympique Sporting Club (Francia), Linzer Athletik-Sport-Klub (Austria)
    • Fuera: FC Bayern München (Alemania), Club Brugge Koninklijke Voetbalvereniging (Bélgica), Società Sportiva Calcio Napoli (Italia), Racing Club de Lens (Francia)
  • Società Sportiva Calcio Napoli (Italia)
    • En Casa: Arsenal Football Club (Inglaterra), Club Brugge Koninklijke Voetbalvereniging (Bélgica), Fotballklubben Bodø/Glimt (Noruega), Viking Fotballklubb (Noruega)
    • Fuera: Manchester City Football Club (Inglaterra), Futebol Clube do Porto (Portugal), Villarreal Club de Fútbol (España), Sabah Futbol Klubu (Azerbaiyán)
  • RasenBallsport Leipzig (Alemania)
    • En Casa: Manchester City Football Club (Inglaterra), Philips Sport Vereniging (Países Bajos), FC Shakhtar Donetsk (Ucrania), Racing Club de Lens (Francia)
    • Fuera: Real Madrid Club de Fútbol (España), Manchester United Football Club (Inglaterra), Feyenoord Rotterdam (Países Bajos), Como 1907 (Italia)
  • Villarreal Club de Fútbol (España)
    • En Casa: Paris Saint-Germain Football Club (Francia), Manchester United Football Club (Inglaterra), Società Sportiva Calcio Napoli (Italia), Sabah Futbol Klubu (Azerbaiyán)
    • Fuera: Liverpool Football Club (Inglaterra), Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund (Alemania), Fenerbahçe Spor Kulübü (Turquía), Sportovní Klub Slavia Praha (República Checa)
  • Fenerbahçe Spor Kulübü (Turquía)
    • En Casa: Liverpool Football Club (Inglaterra), Associazione Sportiva Roma (Italia), Villarreal Club de Fútbol (España), Sportovní Klub Slavia Praha (República Checa)
    • Fuera: Club Atlético de Madrid (España), Aston Villa Football Club (Inglaterra), FC Shakhtar Donetsk (Ucrania), Linzer Athletik-Sport-Klub (Austria)
  • FC Shakhtar Donetsk (Ucrania)
    • En Casa: Real Madrid Club de Fútbol (España), Sporting Clube de Portugal (Portugal), Fenerbahçe Spor Kulübü (Turquía), Athlitiki Enosis Konstantinoupoleos (Grecia)
    • Fuera: Football Club Internazionale Milano (Italia), Philips Sport Vereniging (Países Bajos), RasenBallsport Leipzig (Alemania), Športový Klub Slovan Bratislava (Eslovaquia)
  • Galatasaray Spor Kulübü (Turquía)
    • En Casa: Futbol Club Barcelona (España), Aston Villa Football Club (Inglaterra), Feyenoord Rotterdam (Países Bajos), Verein für Bewegungsspiele Stuttgart (Alemania)
    • Fuera: Paris Saint-Germain Football Club (Francia), Sporting Clube de Portugal (Portugal), Lille Olympique Sporting Club (Francia), Athlitiki Enosis Konstantinoupoleos (Grecia)
Davinson Sanchez.
Davinson Sanchez.
AFP.

BOMBO 4 (POT 4)

  • Sportovní Klub Slavia Praha (República Checa)
    • En Casa: Arsenal Football Club (Inglaterra), Aston Villa Football Club (Inglaterra), Villarreal Club de Fútbol (España), Racing Club de Lens (Francia)
    • Fuera: FC Bayern München (Alemania), Futebol Clube do Porto (Portugal), Fenerbahçe Spor Kulübü (Turquía), Sabah Futbol Klubu (Azerbaiyán)
  • Športový Klub Slovan Bratislava (Eslovaquia)
    • En Casa: Football Club Internazionale Milano (Italia), Real Betis Balompié (España), FC Shakhtar Donetsk (Ucrania), Verein für Bewegungsspiele Stuttgart (Alemania)
    • Fuera: Paris Saint-Germain Football Club (Francia), Associazione Sportiva Roma (Italia), Lille Olympique Sporting Club (Francia), Linzer Athletik-Sport-Klub (Austria)
  • Verein für Bewegungsspiele Stuttgart (Alemania)
    • En Casa: Club Atlético de Madrid (España), Club Brugge Koninklijke Voetbalvereniging (Bélgica), Lille Olympique Sporting Club (Francia), Viking Fotballklubb (Noruega)
    • Fuera: Football Club Internazionale Milano (Italia), Philips Sport Vereniging (Países Bajos), Galatasaray Spor Kulübü (Turquía), Športový Klub Slovan Bratislava (Eslovaquia)
  • Athlitiki Enosis Konstantinoupoleos - AEK Atenas (Grecia)
    • En Casa: Real Madrid Club de Fútbol (España), Associazione Sportiva Roma (Italia), Galatasaray Spor Kulübü (Turquía), Linzer Athletik-Sport-Klub (Austria)
    • Fuera: Manchester City Football Club (Inglaterra), Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund (Alemania), FC Shakhtar Donetsk (Ucrania), Como 1907 (Italia)
  • Linzer Athletik-Sport-Klub - LASK (Austria)
    • En Casa: Liverpool Football Club (Inglaterra), Futebol Clube do Porto (Portugal), Fenerbahçe Spor Kulübü (Turquía), Športový Klub Slovan Bratislava (Eslovaquia)
    • Fuera: Real Madrid Club de Fútbol (España), Sporting Clube de Portugal (Portugal), Fotballklubben Bodø/Glimt (Noruega), Athlitiki Enosis Konstantinoupoleos (Grecia)
  • Como 1907 (Italia)
    • En Casa: Paris Saint-Germain Football Club (Francia), Manchester United Football Club (Inglaterra), RasenBallsport Leipzig (Alemania), Athlitiki Enosis Konstantinoupoleos (Grecia)
    • Fuera: Futbol Club Barcelona (España), Real Betis Balompié (España), Feyenoord Rotterdam (Países Bajos), Racing Club de Lens (Francia)
  • Racing Club de Lens (Francia)
    • En Casa: Manchester City Football Club (Inglaterra), Sporting Clube de Portugal (Portugal), Fotballklubben Bodø/Glimt (Noruega), Como 1907 (Italia)
    • Fuera: Liverpool Football Club (Inglaterra), Club Brugge Koninklijke Voetbalvereniging (Bélgica), RasenBallsport Leipzig (Alemania), Sportovní Klub Slavia Praha (República Checa)
  • Viking Fotballklubb (Noruega)
    • En Casa: FC Bayern München (Alemania), Philips Sport Vereniging (Países Bajos), Feyenoord Rotterdam (Países Bajos), Sabah Futbol Klubu (Azerbaiyán)
    • Fuera: Club Atlético de Madrid (España), Aston Villa Football Club (Inglaterra), Società Sportiva Calcio Napoli (Italia), Verein für Bewegungsspiele Stuttgart (Alemania)
  • Sabah Futbol Klubu (Azerbaiyán)
    • En Casa: Futbol Club Barcelona (España), Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund (Alemania), Società Sportiva Calcio Napoli (Italia), Sportovní Klub Slavia Praha (República Checa)
    • Fuera: Arsenal Football Club (Inglaterra), Manchester United Football Club (Inglaterra), Villarreal Club de Fútbol (España), Viking Fotballklubb (Noruega)
Deiver Machado suma minutos con el Lens de Francia.jpg
Deiver Machado suma minutos con el Lens de Francia //
Foto: AFP

Fixture Champions League: estas son las fechas de la fase de liga

  • Jornada 1: 8–10 de septiembre de 2026
  • Jornada 2: 13/14 de octubre de 2026
  • Jornada 3: 20/21 de octubre de 2026
  • Jornada 4: 3/4 de noviembre de 2026
  • Jornada 5: 24/25 de noviembre de 2026
  • Jornada 6: 8/9 de diciembre de 2026
  • Jornada 7: 19/20 de enero de 2027
  • Jornada 8: 27 de enero de 2027
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