Fixture de la UEFA Champions League 2026/27: así se disputará la fase de liga

Al fin se realizó el sorteo de la UEFA Champions League 2026/27 y se conoció cómo se disputará la fase de liga de este campeonato, que tendrá como protagonista al PSG bajo el mando de Luis Enrique en búsqueda del triplete, pero antes deberá a enfrentarse a Barcelona (España), Roma (Italia), Galatasaray (Turquía), S.Bratislava (Eslovaquia), Man City (Inglaterra), Aston Villa (Inglaterra), Villarreal (España) y Como (Italia).
La Fase de Liga funciona bajo un formato único donde cada equipo juega 8 partidos en total (4 como local y 4 como visitante).
Para garantizar que el calendario sea equilibrado, todos los equipos se enfrentan a 2 rivales de cada uno de los 4 bombos (Pots): un partido en casa y otro fuera.
Fixture Champions League
BOMBO 1 (POT 1)
- Paris Saint-Germain Football Club (Francia)
- En Casa: Futbol Club Barcelona (España), Associazione Sportiva Roma (Italia), Galatasaray Spor Kulübü (Turquía), Športový Klub Slovan Bratislava (Eslovaquia)
- Fuera: Manchester City Football Club (Inglaterra), Aston Villa Football Club (Inglaterra), Villarreal Club de Fútbol (España), Como 1907 (Italia)
- FC Bayern München (Alemania)
- En Casa: Arsenal Football Club (Inglaterra), Real Betis Balompié (España), Fotballklubben Bodø/Glimt (Noruega), Sportovní Klub Slavia Praha (República Checa)
- Fuera: Club Atlético de Madrid (España), Manchester United Football Club (Inglaterra), Lille Olympique Sporting Club (Francia), Viking Fotballklubb (Noruega)
- Real Madrid Club de Fútbol (España)
- En Casa: Football Club Internazionale Milano (Italia), Philips Sport Vereniging (Países Bajos), RasenBallsport Leipzig (Alemania), Linzer Athletik-Sport-Klub (Austria)
- Fuera: Arsenal Football Club (Inglaterra), Associazione Sportiva Roma (Italia), FC Shakhtar Donetsk (Ucrania), Athlitiki Enosis Konstantinoupoleos (Grecia)
- Liverpool Football Club (Inglaterra)
- En Casa: Club Atlético de Madrid (España), Futebol Clube do Porto (Portugal), Villarreal Club de Fútbol (España), Racing Club de Lens (Francia)
- Fuera: Football Club Internazionale Milano (Italia), Club Brugge Koninklijke Voetbalvereniging (Bélgica), Fenerbahçe Spor Kulübü (Turquía), Linzer Athletik-Sport-Klub (Austria)
- Football Club Internazionale Milano (Italia)
- En Casa: Liverpool Football Club (Inglaterra), Club Brugge Koninklijke Voetbalvereniging (Bélgica), FC Shakhtar Donetsk (Ucrania), Verein für Bewegungsspiele Stuttgart (Alemania)
- Fuera: Real Madrid Club de Fútbol (España), Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund (Alemania), Feyenoord Rotterdam (Países Bajos), Športový Klub Slovan Bratislava (Eslovaquia)
- Manchester City Football Club (Inglaterra)
- En Casa: Paris Saint-Germain Football Club (Francia), Sporting Clube de Portugal (Portugal), Società Sportiva Calcio Napoli (Italia), Athlitiki Enosis Konstantinoupoleos (Grecia)
- Fuera: Futbol Club Barcelona (España), Futebol Clube do Porto (Portugal), RasenBallsport Leipzig (Alemania), Racing Club de Lens (Francia)
- Arsenal Football Club (Inglaterra)
- En Casa: Real Madrid Club de Fútbol (España), Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund (Alemania), Lille Olympique Sporting Club (Francia), Sabah Futbol Klubu (Azerbaiyán)
- Fuera: FC Bayern München (Alemania), Real Betis Balompié (España), Società Sportiva Calcio Napoli (Italia), Sportovní Klub Slavia Praha (República Checa)
- Futbol Club Barcelona (España)
- En Casa: Manchester City Football Club (Inglaterra), Aston Villa Football Club (Inglaterra), Feyenoord Rotterdam (Países Bajos), Como 1907 (Italia)
- Fuera: Paris Saint-Germain Football Club (Francia), Sporting Clube de Portugal (Portugal), Galatasaray Spor Kulübü (Turquía), Sabah Futbol Klubu (Azerbaiyán)
- Club Atlético de Madrid (España)
- En Casa: FC Bayern München (Alemania), Manchester United Football Club (Inglaterra), Fenerbahçe Spor Kulübü (Turquía), Viking Fotballklubb (Noruega)
- Fuera: Liverpool Football Club (Inglaterra), Philips Sport Vereniging (Países Bajos), Fotballklubben Bodø/Glimt (Noruega), Verein für Bewegungsspiele Stuttgart (Alemania)
BOMBO 2 (POT 2)
- Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund (Alemania)
- En Casa: Football Club Internazionale Milano (Italia), Real Betis Balompié (España), Villarreal Club de Fútbol (España), Athlitiki Enosis Konstantinoupoleos (Grecia)
- Fuera: Arsenal Football Club (Inglaterra), Aston Villa Football Club (Inglaterra), Fotballklubben Bodø/Glimt (Noruega), Sabah Futbol Klubu (Azerbaiyán)
- Associazione Sportiva Roma (Italia)
- En Casa: Real Madrid Club de Fútbol (España), Sporting Clube de Portugal (Portugal), Lille Olympique Sporting Club (Francia), Športový Klub Slovan Bratislava (Eslovaquia)
- Fuera: Paris Saint-Germain Football Club (Francia), Manchester United Football Club (Inglaterra), Fenerbahçe Spor Kulübü (Turquía), Athlitiki Enosis Konstantinoupoleos (Grecia)
- Sporting Clube de Portugal (Portugal)
- En Casa: Futbol Club Barcelona (España), Manchester United Football Club (Inglaterra), Galatasaray Spor Kulübü (Turquía), Linzer Athletik-Sport-Klub (Austria)
- Fuera: Manchester City Football Club (Inglaterra), Associazione Sportiva Roma (Italia), FC Shakhtar Donetsk (Ucrania), Racing Club de Lens (Francia)
- Aston Villa Football Club (Inglaterra)
- En Casa: Paris Saint-Germain Football Club (Francia), Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund (Alemania), Fenerbahçe Spor Kulübü (Turquía), Viking Fotballklubb (Noruega)
- Fuera: Futbol Club Barcelona (España), Club Brugge Koninklijke Voetbalvereniging (Bélgica), Galatasaray Spor Kulübü (Turquía), Sportovní Klub Slavia Praha (República Checa)
- Futebol Clube do Porto (Portugal)
- En Casa: Manchester City Football Club (Inglaterra), Philips Sport Vereniging (Países Bajos), Società Sportiva Calcio Napoli (Italia), Sportovní Klub Slavia Praha (República Checa)
- Fuera: Liverpool Football Club (Inglaterra), Real Betis Balompié (España), Feyenoord Rotterdam (Países Bajos), Linzer Athletik-Sport-Klub (Austria)
- Manchester United Football Club (Inglaterra)
- En Casa: FC Bayern München (Alemania), Associazione Sportiva Roma (Italia), RasenBallsport Leipzig (Alemania), Sabah Futbol Klubu (Azerbaiyán)
- Fuera: Club Atlético de Madrid (España), Sporting Clube de Portugal (Portugal), Villarreal Club de Fútbol (España), Como 1907 (Italia)
- Club Brugge Koninklijke Voetbalvereniging (Bélgica)
- En Casa: Liverpool Football Club (Inglaterra), Aston Villa Football Club (Inglaterra), Fotballklubben Bodø/Glimt (Noruega), Racing Club de Lens (Francia)
- Fuera: Football Club Internazionale Milano (Italia), Philips Sport Vereniging (Países Bajos), Società Sportiva Calcio Napoli (Italia), Verein für Bewegungsspiele Stuttgart (Alemania)
- Real Betis Balompié (España)
- En Casa: Arsenal Football Club (Inglaterra), Futebol Clube do Porto (Portugal), Feyenoord Rotterdam (Países Bajos), Como 1907 (Italia)
- Fuera: FC Bayern München (Alemania), Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund (Alemania), Lille Olympique Sporting Club (Francia), Športový Klub Slovan Bratislava (Eslovaquia)
Philips Sport Vereniging - PSV Eindhoven (Países Bajos)
- En Casa: Club Atlético de Madrid (España), Club Brugge Koninklijke Voetbalvereniging (Bélgica), FC Shakhtar Donetsk (Ucrania), Verein für Bewegungsspiele Stuttgart (Alemania)
- Fuera: Real Madrid Club de Fútbol (España), Futebol Clube do Porto (Portugal), RasenBallsport Leipzig (Alemania), Viking Fotballklubb (Noruega)
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BOMBO 3 (POT 3)
- Feyenoord Rotterdam (Países Bajos)
- En Casa: Football Club Internazionale Milano (Italia), Futebol Clube do Porto (Portugal), RasenBallsport Leipzig (Alemania), Como 1907 (Italia)
- Fuera: Futbol Club Barcelona (España), Real Betis Balompié (España), Galatasaray Spor Kulübü (Turquía), Viking Fotballklubb (Noruega)
- Lille Olympique Sporting Club (Francia)
- En Casa: FC Bayern München (Alemania), Real Betis Balompié (España), Galatasaray Spor Kulübü (Turquía), Športový Klub Slovan Bratislava (Eslovaquia)
- Fuera: Arsenal Football Club (Inglaterra), Associazione Sportiva Roma (Italia), Fotballklubben Bodø/Glimt (Noruega), Verein für Bewegungsspiele Stuttgart (Alemania)
- Fotballklubben Bodø/Glimt (Noruega)
- En Casa: Club Atlético de Madrid (España), Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund (Alemania), Lille Olympique Sporting Club (Francia), Linzer Athletik-Sport-Klub (Austria)
- Fuera: FC Bayern München (Alemania), Club Brugge Koninklijke Voetbalvereniging (Bélgica), Società Sportiva Calcio Napoli (Italia), Racing Club de Lens (Francia)
- Società Sportiva Calcio Napoli (Italia)
- En Casa: Arsenal Football Club (Inglaterra), Club Brugge Koninklijke Voetbalvereniging (Bélgica), Fotballklubben Bodø/Glimt (Noruega), Viking Fotballklubb (Noruega)
- Fuera: Manchester City Football Club (Inglaterra), Futebol Clube do Porto (Portugal), Villarreal Club de Fútbol (España), Sabah Futbol Klubu (Azerbaiyán)
- RasenBallsport Leipzig (Alemania)
- En Casa: Manchester City Football Club (Inglaterra), Philips Sport Vereniging (Países Bajos), FC Shakhtar Donetsk (Ucrania), Racing Club de Lens (Francia)
- Fuera: Real Madrid Club de Fútbol (España), Manchester United Football Club (Inglaterra), Feyenoord Rotterdam (Países Bajos), Como 1907 (Italia)
- Villarreal Club de Fútbol (España)
- En Casa: Paris Saint-Germain Football Club (Francia), Manchester United Football Club (Inglaterra), Società Sportiva Calcio Napoli (Italia), Sabah Futbol Klubu (Azerbaiyán)
- Fuera: Liverpool Football Club (Inglaterra), Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund (Alemania), Fenerbahçe Spor Kulübü (Turquía), Sportovní Klub Slavia Praha (República Checa)
- Fenerbahçe Spor Kulübü (Turquía)
- En Casa: Liverpool Football Club (Inglaterra), Associazione Sportiva Roma (Italia), Villarreal Club de Fútbol (España), Sportovní Klub Slavia Praha (República Checa)
- Fuera: Club Atlético de Madrid (España), Aston Villa Football Club (Inglaterra), FC Shakhtar Donetsk (Ucrania), Linzer Athletik-Sport-Klub (Austria)
- FC Shakhtar Donetsk (Ucrania)
- En Casa: Real Madrid Club de Fútbol (España), Sporting Clube de Portugal (Portugal), Fenerbahçe Spor Kulübü (Turquía), Athlitiki Enosis Konstantinoupoleos (Grecia)
- Fuera: Football Club Internazionale Milano (Italia), Philips Sport Vereniging (Países Bajos), RasenBallsport Leipzig (Alemania), Športový Klub Slovan Bratislava (Eslovaquia)
- Galatasaray Spor Kulübü (Turquía)
- En Casa: Futbol Club Barcelona (España), Aston Villa Football Club (Inglaterra), Feyenoord Rotterdam (Países Bajos), Verein für Bewegungsspiele Stuttgart (Alemania)
- Fuera: Paris Saint-Germain Football Club (Francia), Sporting Clube de Portugal (Portugal), Lille Olympique Sporting Club (Francia), Athlitiki Enosis Konstantinoupoleos (Grecia)
BOMBO 4 (POT 4)
- Sportovní Klub Slavia Praha (República Checa)
- En Casa: Arsenal Football Club (Inglaterra), Aston Villa Football Club (Inglaterra), Villarreal Club de Fútbol (España), Racing Club de Lens (Francia)
- Fuera: FC Bayern München (Alemania), Futebol Clube do Porto (Portugal), Fenerbahçe Spor Kulübü (Turquía), Sabah Futbol Klubu (Azerbaiyán)
- Športový Klub Slovan Bratislava (Eslovaquia)
- En Casa: Football Club Internazionale Milano (Italia), Real Betis Balompié (España), FC Shakhtar Donetsk (Ucrania), Verein für Bewegungsspiele Stuttgart (Alemania)
- Fuera: Paris Saint-Germain Football Club (Francia), Associazione Sportiva Roma (Italia), Lille Olympique Sporting Club (Francia), Linzer Athletik-Sport-Klub (Austria)
- Verein für Bewegungsspiele Stuttgart (Alemania)
- En Casa: Club Atlético de Madrid (España), Club Brugge Koninklijke Voetbalvereniging (Bélgica), Lille Olympique Sporting Club (Francia), Viking Fotballklubb (Noruega)
- Fuera: Football Club Internazionale Milano (Italia), Philips Sport Vereniging (Países Bajos), Galatasaray Spor Kulübü (Turquía), Športový Klub Slovan Bratislava (Eslovaquia)
- Athlitiki Enosis Konstantinoupoleos - AEK Atenas (Grecia)
- En Casa: Real Madrid Club de Fútbol (España), Associazione Sportiva Roma (Italia), Galatasaray Spor Kulübü (Turquía), Linzer Athletik-Sport-Klub (Austria)
- Fuera: Manchester City Football Club (Inglaterra), Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund (Alemania), FC Shakhtar Donetsk (Ucrania), Como 1907 (Italia)
- Linzer Athletik-Sport-Klub - LASK (Austria)
- En Casa: Liverpool Football Club (Inglaterra), Futebol Clube do Porto (Portugal), Fenerbahçe Spor Kulübü (Turquía), Športový Klub Slovan Bratislava (Eslovaquia)
- Fuera: Real Madrid Club de Fútbol (España), Sporting Clube de Portugal (Portugal), Fotballklubben Bodø/Glimt (Noruega), Athlitiki Enosis Konstantinoupoleos (Grecia)
- Como 1907 (Italia)
- En Casa: Paris Saint-Germain Football Club (Francia), Manchester United Football Club (Inglaterra), RasenBallsport Leipzig (Alemania), Athlitiki Enosis Konstantinoupoleos (Grecia)
- Fuera: Futbol Club Barcelona (España), Real Betis Balompié (España), Feyenoord Rotterdam (Países Bajos), Racing Club de Lens (Francia)
- Racing Club de Lens (Francia)
- En Casa: Manchester City Football Club (Inglaterra), Sporting Clube de Portugal (Portugal), Fotballklubben Bodø/Glimt (Noruega), Como 1907 (Italia)
- Fuera: Liverpool Football Club (Inglaterra), Club Brugge Koninklijke Voetbalvereniging (Bélgica), RasenBallsport Leipzig (Alemania), Sportovní Klub Slavia Praha (República Checa)
- Viking Fotballklubb (Noruega)
- En Casa: FC Bayern München (Alemania), Philips Sport Vereniging (Países Bajos), Feyenoord Rotterdam (Países Bajos), Sabah Futbol Klubu (Azerbaiyán)
- Fuera: Club Atlético de Madrid (España), Aston Villa Football Club (Inglaterra), Società Sportiva Calcio Napoli (Italia), Verein für Bewegungsspiele Stuttgart (Alemania)
- Sabah Futbol Klubu (Azerbaiyán)
- En Casa: Futbol Club Barcelona (España), Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund (Alemania), Società Sportiva Calcio Napoli (Italia), Sportovní Klub Slavia Praha (República Checa)
- Fuera: Arsenal Football Club (Inglaterra), Manchester United Football Club (Inglaterra), Villarreal Club de Fútbol (España), Viking Fotballklubb (Noruega)
Fixture Champions League: estas son las fechas de la fase de liga
- Jornada 1: 8–10 de septiembre de 2026
- Jornada 2: 13/14 de octubre de 2026
- Jornada 3: 20/21 de octubre de 2026
- Jornada 4: 3/4 de noviembre de 2026
- Jornada 5: 24/25 de noviembre de 2026
- Jornada 6: 8/9 de diciembre de 2026
- Jornada 7: 19/20 de enero de 2027
- Jornada 8: 27 de enero de 2027