Video: emocionante ovación a Rodri en su debut con el Barcelona

El centrocampista español Rodrigo Hernández 'Rodri', Balón de Oro del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, debutó este jueves de forma oficial con el Barcelona, en la victoria del conjunto azulgrana ante el Athletic Club (2-0) en el Spotify Camp Nou.

El madrileño, que llegó este verano procedente del Manchester City como el gran refuerzo estival del conjunto catalán, saltó al terreno de juego en el minuto 63 en sustitución del goleador Raphael Dias 'Raphinha'.

Durante el calentamiento, la afición azulgrana también aplaudió al refuerzo estrella del club azulgrana para la presente temporada, que esta semana empezó a trabajar en los entrenamientos al mismos ritmo que sus compañeros.

El exjugador del City disputó así cerca de media hora en su primera aparición oficial con el Barcelona ante una afición que ya le había recibido con una atronadora ovación cuando saltó a calentar, muestra de la expectación generada por el fichaje del Balón de Oro de 2024. La grada de animación incluso le dedicó el primer cántico de la noche, al ritmo de 'Rodri is on fire' (Rodri está que arde).



🚨‼️ RODRI IS MAKING HIS DEBUT FOR BARCELONA! pic.twitter.com/13zWrK2NkC — Barça Universal (@BarcaUniversal) August 27, 2026

Durante los minutos que estuvo sobre el césped, el capitán de la selección española se situó en el doble pivote junto a Pedri, una primera pista de la que podría ser la pareja titular en el centro del campo para el técnico alemán Hansi Flick una vez Rodri alcance el tono físico necesario.



Reacción de Rodri

El centrocampista español expresó su alegría por su debut este jueves ante miles de azulgranas: "Muy feliz por estar donde quería".

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"Evidentemente, ha sido un verano largo y ahora tengo que recuperar rápido el ritmo. Estoy muy feliz de estar donde quería estar y, a partir de ahora, toca trabajar", señaló el mediocentro madrileño en declaraciones a DAZN.

Rodri con Barcelona vs. Athletic Bilbao Foto: AFP

El Balón de Oro de 2024, que llegó este verano procedente del Manchester City como el gran refuerzo estival del conjunto catalán, apuntó la importancia de la victoria para mantenerse al frente del campeonato y destacó la necesidad de adaptarse todavía "a este gran equipo".

Finalmente, sobre el delantero Lamine Yamal, que no anotó gol, apuntó la importancia de su "gran actuación" ante el Athletico Club y se mostró convencido de que sus goles "llegarán".

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"Venía de un momento más cabizbajo. Le hemos intentado levantar y hoy se ha visto la mejor versión de Lamine, aunque no haya podido marcar. Es lo que necesitamos de él, ese trabajo, la constancia, porque los goles llegarán, el talento está", concluyó.