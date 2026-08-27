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Flotta analiza clasificación a cuartos: "Los cambios de River favorecieron a Santa Fe"

El exjugador cardenal también cuestionó los primeros jugadores que patearon los penales en el equipo argentino, especialmente con el 'Huevo' Acuña.

Santa Fe.jpg
Santa Fe tras clasificar a cuartos de Sudamericana 2026
Foto: AFP
Por: María Camila Castiblanco
|
Actualizado: 27 de ago, 2026

El argentino Rubén Flotta celebró y destacó la clasificación de Independiente Santa Fe a los cuartos de final de la Copa Sudamericana luego de vencer en los penales (8-7) a River Plate en el estadio Más Monumental ante más de 85.000 personas

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En entrevista con Blog Deportivo, el exfutbolista señaló varios factores que influyeron en la clasificación del equipo cardenal, pese a que el local mostró mejor nivel y superioridad en el partido, especialmente en el primer tiempo. En ese sentido, recalcó que los cambios realizados por Eduardo Coudet no favorecieron a River y sí a Santa Fe, al punto que el león logró acercarse al arco de Santiago Beltrán y obtener el penal para empatar el partido 1-1 sobre el final.

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“Creo que River tuvo que haber sacado más ventaja, fácil podría haber sido 2 a 0 el resultado de River”, explicó, al señalar que el equipo argentino careció de un delantero capaz de concretar las oportunidades que generó.

El exintegrante de cuerpos técnicos también resaltó la capacidad de Santa Fe para reorganizarse después de un comienzo complicado. Aunque consideró que el planteamiento inicial del conjunto bogotano no fue el mejor, destacó que el sistema 4-4-2 permitió recuperar el orden y competir ante un rival que durante buena parte del primer tiempo consiguió desbordarlo.

“Los cambios favorecieron también a Santa Fe, porque creo que la salida de Galván y sobre todo de Montiel lo perjudicó”, afirmó, pues así el conjunto cardenal comenzó a encontrar más espacios y a acercarse con mayor frecuencia al arco defendido por Beltrán.

Santa Fe en Copa Sudamericana.jpg
Santa Fe en Copa Sudamericana //
Foto: AFP

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Definición en penales

La tanda de penales terminó inclinándose para Santa Fe después de una larga definición y dejó a Beltrán como uno de los protagonistas de la noche, pese a que había atajado tres cobros. Flotta explicó que el arquero llegó desequilibrado al último remate y tuvo una mala posición del pie de apoyo, un detalle técnico que terminó influyendo en su ejecución.

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“¿Qué le vas a decir a Beltrán? Pobrecito, había sacado tres penales. Es una desgracia que tuvo. Así es el fútbol”, lo defendió Flotta.

Finalmente, se refirió a Rafael Santos Borré, quien falló uno de los cobros de River y quedó señalado tras la eliminación. El argentino pidió no responsabilizar exclusivamente al colombiano y recordó que grandes figuras de la historia también han errado desde el punto penal.

“Por un penal no lo podés crucificar a un jugador. Lo ha errado Messi, lo ha errado Maradona, lo ha errado Pelé”, concluyó.

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