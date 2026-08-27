Hincha de River Plate murió en el Monumental luego de la victoria de Santa Fe

Un trágico episodio empañó la noche de Copa Sudamericana en la que Santa Fe consiguió su pase a cuartos de final del certamen continental.

Según TyC Sports, Un hincha de River Plate, identificado como Norberto Claudio Reale, murió en el estadio Monumental. La víctima de 68 años sufrió una descompensación en el sector de acceso a la tribuna San Martín Baja.

El hombre fue trasladado hasta el área de salud donde personal médico le realizó las maniobras de reanimación correspondientes sin éxito. Su fallecimiento fue posteriormente constatado por el servicio médico que prestaba asistencia en el estadio.

Los primeros reportes señalan que Reale habría sufrido un episodio cardíaco. Sin embargo, la causa exacta de la muerte deberá ser establecida por las autoridades, las cuales ya abrieron una investigación.



Un hincha de River murió en el Monumental tras la eliminación de la Copa Sudamericana - TyC Sports https://t.co/IBDh33scW3 — TyC Sports (@TyCSports) August 27, 2026

River quedó eliminado ante Santa Fe

El hecho ocurrió en una noche marcada también por la eliminación del conjunto argentino. River e Independiente Santa Fe empataron 1-1 durante los 90 minutos en el Monumental, resultado que llevó la clasificación a una extensa definición desde el punto penal.

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Tras 22 cobros, Santa Fe se impuso 8-7 y consiguió su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El arquero del equipo colombiano, Weimar Asprilla, convirtió el último lanzamiento de la serie.

La derrota generó además protestas y cánticos de los hinchas de River en diferentes sectores del estadio, en medio del mal momento deportivo que atraviesa el equipo argentino.

Tras eliminar a River en el Monumental, el conjunto capitalino se medirá en cuartos de final ante Vasco da Gama. La serie se disputará en septiembre y el equipo colombiano sueña con repetir la hazaña que ya logró en 2015 ante Huracán desde la vía de la pena máxima.

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Para River, en cambio, la eliminación empeoró la crisis deportiva que venía arrastrando este semestre. Antes de esta derrota el 'Millonario' acumulaba cinco derrotas consecutivas y el ciclo del 'Chacho' Coudet como director técnico parece haber llegado a su fin.