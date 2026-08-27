Coudet, en la cuerda floja tras la eliminación de River Plate en la Copa Sudamericana

River Plate atraviesa una profunda crisis deportiva. La eliminación ante Independiente Santa Fe en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 dejó al entrenador Eduardo Coudet en el centro de las críticas y aumentó la presión sobre su continuidad en el banquillo del conjunto argentino.

El equipo 'millonario' cayó en la tanda de penaltis por 8-7, después de empatar 1-1 en los 90 minutos en el estadio Monumental. El resultado, sumado a la irregular campaña que protagoniza River, provocó fuertes reclamos de los aficionados.

Tras el partido, algunos hinchas entonaron cánticos como "que se vayan todos" y "la camiseta de River se tiene que transpirar", en una muestra del creciente descontento con el rendimiento del equipo y con la gestión de Coudet.

Coudet, cuestionado tras la eliminación de River Plate

Eduardo Coudet llegó a River Plate en marzo de 2026 procedente del Alavés de España, con la difícil misión de suceder a Marcelo Gallardo, el entrenador más ganador en la historia del club.



Coudet firmó contrato hasta finales de 2027, pero los resultados obtenidos durante sus primeros meses al frente del equipo han generado dudas sobre su futuro.

La eliminación de la Copa Sudamericana se suma a la salida de River de la Copa Argentina, donde perdió ante Aldosivi en los dieciseisavos de final.

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Además, el conjunto de Núñez atraviesa un mal momento en el Torneo Clausura argentino. River ocupa el penúltimo lugar del grupo B, con cuatro derrotas en seis jornadas, mientras que en la Tabla Anual se encuentra undécimo, a dos posiciones del último puesto que permite acceder a la Copa Sudamericana de 2027.

La situación es especialmente preocupante porque River no consiguió clasificarse este año para la Copa Libertadores y tenía en la Sudamericana una de sus principales oportunidades para conquistar un título continental.

Hinchas de River piden el regreso de Ramón Díaz

El malestar de los aficionados también se reflejó en las peticiones para que Ramón Díaz vuelva a dirigir al equipo.

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El exfutbolista y entrenador es uno de los técnicos más exitosos en la historia de River Plate. Su palmarés incluye la Copa Libertadores de 1996, además de otros títulos conquistados durante sus diferentes etapas en el club. Actualmente se encuentra sin equipo.

La presión sobre Coudet recuerda a la situación que vivió Martín Demichelis cuando asumió el cargo después del primer ciclo de Gallardo. La sombra del exitoso entrenador sigue siendo uno de los grandes desafíos para quienes han ocupado el banquillo de River.

Crespo y Almeyda aparecen entre los posibles reemplazos

Ante la incertidumbre sobre la continuidad de Coudet, la prensa argentina ya comenzó a mencionar posibles candidatos para asumir la dirección técnica de River Plate.

Entre los nombres que aparecen en las quinielas están Hernán Crespo, actual entrenador del Atlas de México, y Matías Almeyda, técnico del Monterrey y exjugador de River.

Por ahora, el club no ha confirmado la salida de Coudet. El entrenador, además, suspendió su conferencia de prensa posterior al partido y permaneció reunido en el estadio Monumental hasta avanzada la madrugada.

La sombra de Marcelo Gallardo

La llegada de Coudet estuvo marcada desde el primer momento por la exigencia de reemplazar a Marcelo Gallardo.

Gallardo dirigió a River durante ocho años y medio en su primera etapa, entre 2014 y 2022, y consiguió 14 títulos, entre ellos dos Copas Libertadores. Su segundo ciclo comenzó en agosto de 2024 y terminó el 23 de febrero de 2026.

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Durante su presentación como nuevo entrenador de River, Coudet reconoció el desafío que representaba sucederlo.

"River exige ganar campeonatos y la responsabilidad es mía", afirmó entonces el técnico argentino.

Sin embargo, los malos resultados y la falta de conexión con los aficionados han complicado rápidamente su proyecto.

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River Plate deberá ahora reaccionar en el torneo local y definir el futuro de su entrenador. La eliminación ante Independiente Santa Fe aumentó la presión sobre Coudet y dejó abierta una pregunta que hasta hace pocas semanas parecía prematura: ¿seguirá Eduardo Coudet como técnico de River Plate?

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