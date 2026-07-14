IndyCar y Fórmula 1: los grandes del automovilismo internacional que Barranquilla tiene en la mira

Barranquilla se prepara para dar un salto histórico en el escenario deportivo mundial. En diálogo con Mañanas Blu, el alcalde Alejandro Char reveló detalles ambiciosos sobre las negociaciones para traer las categorías más prestigiosas del automovilismo a la capital del Atlántico, consolidando a la ciudad como un referente internacional de grandes espectáculos.

IndyCar: El rugir de los motores en el Malecón

La noticia más concreta gira en torno a la IndyCar. Según Char, la ciudad recibió recientemente a la alta gerencia de esta categoría estadounidense para avanzar en los aspectos técnicos. "Esta semana llegó la plana mayor de la IndyCar a Barranquilla. Ya estamos en el trazado, ya está en el diseño el trazado que será de 4.3 km", confirmó el mandatario.

El circuito recorrerá zonas emblemáticas como el Malecón del Río y la Vía 40.

El alcalde destacó que la figura de Juan Pablo Montoya ha sido fundamental en este proceso: "Juan Pablo Montoya ha sido vital en esto porque lo quieren muchísimo".



La meta es ambiciosa, pues Barranquilla busca hacer historia antes de finalizar la década: "Yo creo que Barranquilla antes del 2028 es muy probable que tenga la primera prueba de IndyCar por fuera de Norteamérica", puntualizó Char, recordando que actualmente esta competencia solo se corre en Estados Unidos y Canadá.

Fórmula 1: Un frente que sigue abierto

A pesar del avance con IndyCar, el sueño de la Fórmula 1 no se ha descartado. El alcalde explicó que la ciudad está "trabajando los dos frentes", aunque factores externos han dilatado la firma definitiva con la máxima categoría del automovilismo mundial.

Char mencionó que situaciones geopolíticas, como el conflicto en el Medio Oriente, han afectado el calendario global: "Eso ha tenido, mejor dicho, eso ha congelado que el documento final se cierre, se firme".

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Incluso con estos retos, la infraestructura planeada para la IndyCar serviría de base para la F1: "Sería casi que en el mismo trazado. Entonces seguimos trabajando las dos".

La ciudad ya ha recibido invitaciones para observar de cerca grandes premios internacionales, como el de Madrid en septiembre, para continuar con la gestión.

Impacto turístico y capacidad logística

La llegada de estos eventos internacionales traería una transformación económica sin precedentes. Se estima que un fin de semana de carreras podría atraer entre 40,000 y 100,000 turistas. Esto exigirá un crecimiento acelerado en la infraestructura de la región: "Hay que parquear muchos aviones allá en Santa Marta y en Cartagena. La capacidad hotelera tiene que seguir creciendo, la gastronómica también", señaló el alcalde.

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Char enfatizó que Barranquilla ya ha demostrado su capacidad para albergar eventos masivos, citando los partidos de la Selección Colombia, el Carnaval y conciertos de talla mundial como los de Shakira.

Además, anunció que la ciudad se prepara para la final única de la Sudamericana con un estadio Metropolitano renovado para 65.000 personas.

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