¿Qué pasa con Julián Álvarez? Esta es la complicada novela del Atleti y el FC Barcelona

A menos de una semana de que se cierre el mercado de fichajes, el argentino Julián Álvarez se volvió en la principal tendencia de todos los medios europeos, ni la llegada de Mou ni el pelo de Haaland, o los cambios en la Premier League, lograron el protagonismo y la tendencia que ha alcanzado el ex Manchester City en los últimos días.

"No es momento para hablar de esto pero tampoco puedo esconderme, trato de ser una persona honesta. Hablé con las personas del Atlético Madrid y creo que lo mejor para todos es una TRANSFERENCIA. Quiero cumplir mi sueño", fueron las palabras de la 'Araña' durante la Copa del Mundo que desataron toda una novela que, hasta la fecha, no ha tenido un desenlace formal.

Pero es que esto comenzó en realidad en el mes de mayo. El FC Barcelona hizo una oferta formal por el fichaje del delantero y, según Laporta (presidente del club catalán), desistieron al ver que el objetivo del Atlético era mantener al futbolista en sus filas y, al parecer, el deseo de este era el mismo. Sin embargo, a través de redes, los colchoneros se burlaron de la propuesta poniendo imágenes de Pedri, Yamal y Rapinha con la camiseta rojiblanca asegurando que "ofertas hace cualquiera".

Foto: AFP

"HERE WE GO! Para esta segunda oferta hemos tenido un problema, se nos han terminado las entradas para el concierto de mañana (Bad Bunny), así que mejoramos la propuesta anterior con 6 para el del domingo", comentarios que no cayeron bien en los catalanes y llevaron a la presión de Julián Álvarez para que tomara una postura en la situación. Sin embargo, todo empeoró cuando el Real Madrid entró en la novela y en un comunicado aseguró que había ofrecido 150 millones de euros, oferta que rechazó el cuadro colchonera dejando claro que, por menos, no vendería al delantero.



Así pasaron las semanas y la postura del club colchonero se mantuvo: no venderle ni al Madrid ni al Barcelona. Pero el deseo del jugador igual: irse al cuadro catalán. Aunque ya la postura del Atleti ha cambiado, en especial luego de que los hinchas perdieran total cariño en él y lo pitaran en el inicio de LaLiga, solo lo dejarán irse o al Arsenal o al Chelsea, clubes también interesados.

La única forma es que Barcelona pague la clausula, pero esta se encuentra en los 500 millones de euros, una cifra imposible y teniendo en cuenta que la economía del Barca aún está en recuperación, muestra de ello lo que le costó fichar a Rodri del City.