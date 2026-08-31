Hospitalizan al 'rey del bolero' Alci Acosta por problemas de salud: está estable en UCI

El cantante soledeño Alci Acosta debió ser ingresado a la unidad de cuidados intensivos de la Clínica La Misericordia, en Barranquilla, tras una afección que lo atacó recientemente.

La información fue confirmada por el hijo del artista, el también cantante Checo Acosta, quien reveló que su padre padece una afección en los riñones y en la próstata, por la que debió ser llevado de urgencia a la clínica.

El Checo, no obstante, tranquilizó a sus seguidores manifestando que el 'rey del bolero' se encuentra estable, tras recibir atención médica oportuna.

"Mi padre en estos momentos se encuentra en UCI, ya estable con toda la atención requerida. A nombre de toda nuestra familia, agradecemos las atenciones en la Clínica La Misericordia, cuyo personal ha estado atento a cada procedimiento", escribió el Checo.



Le puede interesar: Incendio en casa de Alci Acosta: investigan causas en cortocircuito de paneles solares

"Asimismo, también les damos las gracias a todas las personas por sus mensajes de apoyo y cariño", agregó.

Publicidad

Alcibiades Alfonso Acosta Cervantes, conocido como Alci Acosta, tiene 87 años y es célebremente recordado por más de una veintena de éxitos que ha interpretado como 'La copa rota', 'No renunciaré' o 'El último beso'.