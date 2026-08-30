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Identifican a las tres víctimas del trágico choque en Riofrío, Magdalena

Ante el hecho, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, pidió avanzar en la construcción de la doble calzada en el corredor Bosconia – Ye de Ciénaga.

Accidente vial en la Ye de Ciénaga
El fatal accidente ocurrió en el sector conocido como la ‘Ye de Ciénaga - Río Ariguaní’, km 85 + 600.
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Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de ago, 2026

Dos hombres y una mujer fallecieron en un trágico accidente que ocurrió en la Troncal de Oriente, en el departamento del Magdalena. El siniestro vial involucró a dos camiones y un automóvil. Los primeros reportes de las autoridades indican que, al parecer, uno de los vehículos invadió un carril, generando la colisión.

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Las víctimas de este fatal accidente, que se presentó entre la madrugada del pasado sábado en la Troncal de Oriente, fueron identificadas como Vladimir Alfonso Aponte Muebles, de 50 años; Luis Rafael Castellanos Orozco, de 42; y Joelis del Carmen Quintero Suárez, de 30.

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Los hechos se presentaron en el sector conocido como la ‘Ye de Ciénaga - Río Ariguaní’, km 85 + 600, jurisdicción del municipio de Riofrío, en el Magdalena.

Los primeros reportes de las autoridades indican que en el accidente están involucrados dos camiones y el vehículo particular marca Suzuki, de placas HQK-026, en donde iban las víctimas.

Al parecer, según el relato de uno de los conductores del camión registrado por la Policía de Tránsito, el automóvil habría realizado una maniobra de adelantamiento, invadió un carril y terminó impactando de frente contra un tractocamión y después rebotó contra el otro.

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Las autoridades viales en el Magdalena le pidieron a los conductores tener máxima prudencia al volante para así evitar consecuencias trágicas como la que hoy se registra desde la Troncal de Oriente.

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Al respecto, el presidente del Senado de la República, Honorio Henríquez, indicó que el corredor Bosconia – Ye de Ciénaga “es vital para el Magdalena, el Cesar y toda la Costa”, por lo que la vía requiere con urgencia seguir avanzando en la doble calzada y agilizar la rehabilitación de los tramos pendientes.

“Reconozco el trabajo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), del Ministerio de Transporte y de Yuma Concesionario Ruta del Sol, pero el siniestro del sábado en Riofrío nos recuerda que debemos actuar con mayor celeridad para garantizar una vía más segura”, escribió el senador en su cuenta de X.

“A las familias de los fallecidos, toda nuestra solidaridad y acompañamiento”, concluyó Henríquez.

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