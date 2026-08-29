Plan de De La Espriella: "Eliminar roscas en contratación y acelerar reconstrucción"

Eliminar las roscas en la contratación en todos los niveles del estado con lobistas y abogados corruptos, presentar un nuevo código de tránsito, acelerar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto y reducir el tamaño del estado eliminando la duplicidad de funciones entre entidades, son algunas de las conclusiones que entregó el presidente Abelardo De La Espriella esta noche, al término del consejo de ministros que se realizó este sábado en Barranquilla, el primero en esta ciudad y el segundo de su mandato.

Al final del consejo de ministros que comenzó a las 12 del mediodía y se extendió por más de siete horas este sábado en la sede alterna de la Presidencia, en el Batallón del barrio Paraíso, Abelardo De La Espriella entregó varias conclusiones, entre esas el ataque frontal de su Gobierno a las roscas de corrupción que atentan contra los recursos públicos de los colombianos.

Dijo el mandatario que se revisarán las relaciones entre contratistas, funcionarios y exfuncionarios, intermediadores y particulares porque "ahí es donde está el veneno" de la corrupción.

“Donde haya corrupción la vamos a denunciar, donde se presentan estos indicios objetivos de estructuras de favorecimiento hay que revisar las relaciones entre contratistas, funcionarios, exfuncionarios, intermediadores y particulares, porque ahí está el veneno y lo vamos atacar con total determinación”.



Añadió el presidente de la República que se hará una revisión integral de la contratación y de la estructura del Estado, para así poder identificar posibles concentraciones de contratos, sobrecostos, intermediaciones y prácticas que restrinjan la competencia.

El mandatario también puso especial atención en los contratos de prestación de servicios, abogados externos, firmas jurídicas, interventorías, consultorías, auditorías, contratos de eventos, producción y logística, conocidos como BTL.

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También señaló que a cada ministerio, departamentos administrativos y el resto de entidades estatales, les ordenó realizar auditorías para revisar “cómo se están adjudicando y ejecutando los recursos públicos”.

Agregó que después de la presentación del Libro de la Verdad, se puso en marcha una estrategia para revisar con rigor el estado en el que se recibió la administración pública, para establecer qué ocurrió con los recursos y la gestión del Estado.

Abelardo De La Espriella, presidente de Colombia AFP

“Ese primer paso fue el Libro de la Verdad, que es la punta del iceberg. He ordenado que en todas las entidades del nivel nacional se revisen y verifiquen los informes y actas de gestión recibidos (por el anterior gobierno) para establecer inconsistencias, faltantes, riesgos, posible irregularidades y eventuales hechos de corrupción -que los hay todos-, porque el gobierno anterior fue el de la corrupción, el robo y la ilegalidad. En los casos de mayor relevancia se realizarán auditorías forenses para fortalecer las pruebas documentales y cuando corresponda ponerlas en conocimiento de los organismos de control y las autoridades competentes”.

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El presidente fue enfático en anunciar la creación de medidas de apoyo a empresas y trabajadores afectados por el sismo y la crisis energética, como Cerro Matoso, gestionar las alternativas de financiación internacional con organismos multilaterales y países aliados, y los lineamientos relacionados con la reforma pensional y la reducción del tamaño del estado eliminando la duplicidad de funciones entre entidades, “porque el Gobierno debe dar ejemplo en reducción de gastos”.

Nuevo código de tránsito

En su intervención en la sede presidencial del batallón del Ejército, ubicado en el corazón del barrio Paraíso, De La Espriella anunció la creación de un nuevo código de tránsito de la mano con la ministra de Transporte, Elsa Noguera, “que no castigue el bolsillo de la gente”.

Explicó que hay una ley expedida en 2002 “que después de cinco reformas sigue desconectada de la realidad del país y el bolsillo de los colombianos. El nuevo código debe ser moderno, justo y acorde con las necesidades del país, porque no puede ser que una multa se convierta en una condena económica para una familia”. Señaló que detrás de ese sistema hay “mafias grandes” en Barranquilla que se enriquecen.

“La reforma pondrá en orden multas justas y proporcionales, menores costos asociados al RUT y el Simit, cursos de manejo más económicos, licencias con mayor vigencia y plazos más razonables para la revisión tecnicomecánica. Vamos a proteger la vida y la seguridad en las vías, pero sin permitir que las sanciones, los trámites y los costos alrededor del tránsito se conviertan en un negocio a costa del bolsillo y la tranquilidad de las familias colombianas”.

Reconstrucción

De igual forma, el presidente De La Espriella anunció que acelerará la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.

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En ese sentido destacó que “el Fondo Patria Milagro” se creó para canalizar y movilizar recursos destinados a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, pero concentrándose en las prioridades.

Explicó que en el consejo de ministros cada cartera presentó los decretos de emergencia correspondientes al sector que dirigen.

“Estas medidas deben responder con rapidez y eficacia a las necesidades que dejó la emergencia con absoluta responsabilidad en el manejo de los recursos públicos”, sentenció.