Capturan en Sucre a alias ‘Charly’, presunto cabecilla del Clan del Golfo, tras fuertes combates

En el municipio de San Benito Abad, Sucre, fue capturado Yonnier de Jesús Tuberquia, alias 'Danilo' o 'Charly', quien sería según las autoridades el cabecilla principal de la subestructura ‘Manuel José Gaitán’ del Clan del Golfo.

El anuncio fue realizado por el presidente Abelardo De La Espriella, a través de sus redes sociales, tras combates que la Fuerza Pública libró contra su anillo de seguridad en un corregimiento llamado Santiago Apóstol, específicamente en el sector de Caño Grande.

Ningún soldado resultó herido y durante el operativo fueron incautadas una pistola Glock, dos proveedores y un equipo de comunicaciones. De igual manera, se cree que Yonnier de Jesú llevaba aproximadamente seis años en la organización y desde 2025 figuraba como principal cabecilla de esta estructura criminal.

“Alias ‘Danilo’ tiene una extensa trayectoria criminal. Está señalado de haber participado en la acción terrorista de enero de 2024 en Pinillos, Bolívar, en la que fue asesinado nuestro infante de marina profesional Esteban Francisco Porras Blanquiceth. También habría participado en confrontaciones armadas que provocaron desplazamiento de población civil y en acciones de constreñimiento contra comunidades de Sucre”, escribió el Presidente.



“Su accionar criminal se concentraba principalmente en las zonas rurales de Sampués, El Roble y San Benito Abad, y su captura golpea directamente el mando y control de esta subestructura del Clan del Golfo”, agregó.

El jefe de Estado insistió en seguir con las ofensivas contra los grupos armados: “A los cabecillas del crimen los vamos a perseguir hasta encontrarlos, capturarlos y ponerlos a disposición de la justicia”, continuó De La Espriella.

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Por su parte, el ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, describió la captura como un “golpe contundente contra las estructuras criminales que afectan la tranquilidad de nuestras comunidades”

“Reconocimiento a nuestros hombres y mujeres de la Fuerza Pública por esta importante operación en Sucre. Cada captura de un cabecilla representa un avance en la defensa de la población civil y en la recuperación de la seguridad en nuestros territorios. Y que quede claro: quienes atentan contra nuestros soldados, policías y ciudadanos tendrán que responder ante la justicia”, fueron sus palabras.