En 2 meses debemos hablar de reconstrucción turística en Colombia: ONU Turismo sobre plan tras sismo

Este viernes avanza el segundo día del Congreso de Anato en Barranquilla, donde la Organización Mundial del Turismo trazó el plan que debe tenerse en cuenta para reactivar al sector turístico en las zonas afectadas por el terremoto en Colombia.

Natalia Bayona, directora de la ONU Turismo en Colombia, detalla que el plan debe cumplirse en tres fases: primero, emergencia y solidaridad; segundo, reconstrucción, y tercero, relanzamiento de los destinos.

Bayona explica que la primera etapa es en la que se encuentra el país en estos momentos y en la cual es clave, no solo el dinero, sino también el apoyo moral a los afectados. Agrega que la segunda fase del plan es la reconstrucción, la cual debe avanzar con prontitud, una vez se tengan plenamente establecidas las cifras de hoteles afectados y demolidos, agencias con daños o afectaciones por la cancelación de reservas y balance general de los daños.

"Hay que crear un plan de reconstrucción y eso no debe demorar más de dos meses, contados desde ya. En dos meses debemos estar hablando de la fase de reconstrucción turística, cómo reinventar para no castigar a los destinos que hoy más se venden", aseguró Bayona.



Bayona recuerda que, a nivel internacional, los agentes de viaje y operadores de turismo lanzan sus paquetes y sus catálogos de octubre a diciembre, por lo que la tercera etapa del proceso será apostarle al relanzamiento de los destinos en Colombia.

Para ello, dice Bayona, conviene en los próximos meses trabajar en planes para que los destinos afectados por el terremoto no salgan de los catálogos que están elaborando los operadores turísticos en el extranjero. En esta misión ya trabajan el ministerio de Industria y Comercio, Procolombia y Fontur.

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La ONU Turismo afirma que en todo este proceso es clave generar confianza a los viajeros y por eso recomienda a los territorios ser muy claros en la difusión de la información y explicar las condiciones en las que realmente se encuentra cada destino, cómo se puede llegar y qué espacios y actividades están disponibles para el turismo después del sismo.

Inversiones para el Atlántico

Importantes anuncios también se dieron este viernes desde el Centro de Eventos Puerta de Oro, escenario del Congreso de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo, Anato.

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Entre esos se destaca el pronunciamiento de la Organización Mundial de Turismo sobre su decisión de lanzar, a nivel mundial, su primera guía de inversión internacional, la cual estará basada en el Atlántico e incluirá información sobre por qué vale la pena invertir en este departamento de Colombia.

La idea, justamente, es atraer potenciales inversores a este territorio, explicó Natalia Bayona, directora ejecutiva de ONU Turismo.