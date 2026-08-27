Turismo unido, la campaña de Anato para apoyar a las agencias afectadas por el terremoto en Colombia

Avanza en Barranquilla el Congreso Nacional de Agencias de Viajes y Turismo, Anato, donde el gremio se ha mostrado "convencido de que, cuando un destino vuelve a recibir viajeros, también regresan las oportunidades, el empleo y la esperanza".

Por esta razón, tras evidenciar el impacto económico que ha dejado el terremoto en las regiones de Colombia, Anato está lanzando en este evento la campaña Turismo Unido, liderado por el Capítulo Eje Cafetero del gremio, para apoyar a las agencias de viaje afectadas en los cinco departamentos sacudidos por el sismo.

Dice la presidenta de Anato, Paula Cortés, que la prioridad es preservar las empresas y proteger el empleo formal de turismo y que, por ello, han articulado con gobernadores, alcaldes y congresistas para promover incentivos y medidas regionales que dinamicen la reactivación de cada departamento afectado. Indica que solo en los territorios afectados están en riesgo 400 puestos de trabajo en las agencias de viaje.

"Desde Anato hoy estamos buscando ayudas también para los destinos afectados por el terremoto. Estamos viendo exactamente las necesidades. En este momento todo Colombia está volcado en estas zonas del país, pero estamos seguros que en un par de meses las dificultades para las agencias serán mayores porque la dificultad viene de la mano de la del tema económico y no hay ventas", expresó Cortés.



Recepción de donaciones

A propósito del turismo unido que se está promoviendo en Anato, durante el Congreso en el que participan más de mil personas en Barranquilla se ha habilitado un codigo QR para que todos los interesados en aportar un granito de arena en la recuperación de las agencias afectadas por el terremoto, puedan hacer sus donaciones con solo escanearlo.

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Movimiento de turistas

La presidenta de Anato agrega que hoy hay buenas cifras en materia de pasajeros movilizados, pues van más de 29 millones este año, y que además ha crecido en un 12% la salida de colombianos al exterior, pero esto contrasta con la llegada de visitantes no residentes, que está cayendo al 4%. Por eso piden al Gobierno buscar la manera de hacer un balance y actuar frente a la apreciación del peso que está afectando al sector turismo.

Por retos como estos, la presidenta del gremio Paula Cortés expuso la hoja de ruta presentada para este cuatrienio, del cual detalló que está basado en cinco temas clave: turismo como política de Estado, formalidad y competencia desleal; infraestructura, conectividad y ejecución; promover la información confiable y la estabilidad financiera.

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Barranquilla, capital de eventos

Durante el Congreso de Anato en Barranquilla, el alcalde Alejandro Char y el gobernador Eduardo Verano hablaron de las apuestas de la capital del Atlántico para consolidarse como ciudad de eventos y turismo.

En este sentido, el alcalde Char anunció la llegada de la IndyCar, tras el éxito que tuvo el circuito Pony Malta que corrieron los pilotos Juan Pablo Montoya y su hijo Sebastián. "Y no es descartado que Barranquilla también tenga la Fórmula 1", dijo.

Así mismo el mandatario barranquillero aseguró que desde el 18 de diciembre, habrá vuelo directo Barranquilla-Madrid, tres días a la semana, y pronto se habilitará la ruta Barranquilla- Nueva York.,