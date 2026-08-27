Policía y CTI allanan celdas de la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla en busca de celulares

Unidades del Gaula de la Policía, junto con el CTI de la Fiscalía, se tomaron la mañana de este jueves el pabellón uno de la Penitenciaría El Bosque y realizaron allanamientos en las celdas de los privados de libertad.

Este procedimiento se desarrolló dos días después del traslado de 20 integrantes de las bandas criminales Los Costeños y Los Pepes, quienes permanecían privados de la libertad en está cárcel, en La Distrital y estaciones de Policía de Barranquilla y fueron trasladados a Bogotá por orden del presidente Abelardo De La Espriella.

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Blu radio conoció que este operativo va sincronizado con la orden del presidente, quién pidió a las demás autoridades respaldar los procedimientos del INpec a fin de evitar que los reclusos sigan delinquiendo aún, estando privados de la libertad.



Lo que están buscando los miembros del Gaula y el CTI son elementos como celulares usados para cometer extorsiones y ordenar otro delitos, pero además buscan armas improvisadas y droga, elementos que representan un riesgo para la seguridad.

Aún se desconocen detalles de los elementos que han sido encontrados.