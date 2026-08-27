Alcalde de Santa Marta denuncia a senador Jorge Ocampo por injuria y calumnia tras atentado a Barros

El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, presentó una denuncia penal contra el senador Jorge Alejandro Ocampo Giraldo, luego de las declaraciones que el congresista hizo tras el atentado contra la periodista y dirigente política Naylea Barros.

La acción judicial fue radicada ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por el abogado Julián Quintana, apoderado del mandatario distrital, por los presuntos delitos de injuria y calumnia.

La controversia se originó después de que Ocampo publicara en redes sociales declaraciones relacionadas con el ataque armado contra Barros y las denuncias que ella había realizado contra la administración distrital. La defensa del alcalde sostiene que esas afirmaciones habrían vinculado al mandatario con el hecho, sin que hasta ahora las autoridades hayan establecido públicamente los móviles ni los responsables del atentado.

En diálogo con Blu Radio, el abogado Julián Quintana aseguró que acudieron a la justicia porque consideran que las declaraciones del congresista afectaron el buen nombre del alcalde.



“Las afirmaciones del congresista son totalmente falsas, pero además irresponsables y por eso hemos acudido ante la justicia como corresponde, con una querella por los delitos de injuria y calumnia, para que sea la Sala Suprema de Justicia quien adopte las decisiones correspondientes”, dijo Quintana.

Quintana también cuestionó el contexto en el que se hicieron las declaraciones y sostuvo que, a su juicio, el senador estaría usando políticamente una situación grave. “En nuestra opinión, creo que se está aprovechando de una posible tragedia para ganar réditos políticos y aplausos con sus tribunas. Por lo tanto, como siempre, acudiremos ante las autoridades para defender los derechos de nuestro representado”, señaló el abogado.

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Blu Radio también contactó al senador Jorge Ocampo, quien respondió que recibe la denuncia sin preocupación y que está dispuesto a comparecer ante la Corte. “Recibo con agrado que Pinedo me ponga una denuncia. Creo que va a ser muy entretenido esto. Quiero verlo en las cortes. No me asusta Pinedo, no le tengo miedo a Pinedo”, manifestó el congresista.

Ocampo insistió en que no se siente intimidado por la acción judicial y anunció que realizará control político en Santa Marta. “De hecho, me parece muy entretenido verme en la Corte con él y creo que nos vamos a ver muchas veces, porque hoy iniciamos un proceso de veeduría pública en Santa Marta. Vuelvo y lo repito: Santa Marta no está sola”, sostuvo.