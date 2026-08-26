Anato pide auxilios económicos para agencias turísticas afectadas por el terremoto en Colombia

En manos del Gobierno se encuentra el plan que fue presentado por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo para la ayuda y reactivación de este sector en los departamentos que resultaron afectados por el terremoto en Colombia, teniendo en cuenta que hacen parte de los cinco destinos preferidos de los turistas extranjeros en el país, según cifras de Anato.

La presidenta ejecutiva de la Asociación, Paula Cortés, declaró desde Barranquilla que ha tenido conversaciones con el ministro de comercio, Mauricio Gómez Amín, para pedirle la firma de un decreto que lleve auxilios económicos a las agencias turísticas de Eje Cafetero, Valle del Cauca y Cauca. Menciona que, lo ideal, es que para ellos también haya alivios tributarios y préstamos accesibles.

“No hay trabajo, no hay ventas, entonces necesitamos alivios tributarios importantes para estos empresarios. La idea es que después de estar sin nada, tampoco tengan una presión tributaria grande que los lleve a perder más que sus agencias. Algunos nos han dicho que están dispuestos a sacar créditos siempre y cuando sean muy asequibles, ojalá apalancados por el Fondo Nacional de Garantías”, dijo ante los medios de comunicación.

De hecho, Paula sostuvo que espera tener una reunión con el Ministerio de Hacienda para verificar la posibilidad de que el impuesto del IVA sea reducido tanto para la compra de tiquetes aéreos como para alojamientos y paquetes turísticos.



Además, la presidenta de Anato está preparando un informe junto con la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), sobre el impacto que está teniendo en este sector la reducción del precio del dólar. La idea es presentar ese diagnóstico al Gobierno Nacional para buscar soluciones.

“Lo que nos ha manifestado Anif es que están entrando muchos dólares a Colombia, se está moviendo mucho la economía y eso no depende 100% del país, sino del mundo. Tiene algo que ver con la revaluación del dólar internacionalmente, otros factores que son lejanos a nosotros. Sin embargo, estamos esperando el planteamiento que nos mostrarán para poder entregarlos al Gobierno”, acotó.

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Según sus cuentas, hay agencias de viaje que están teniendo pérdidas del 30% por ofrecer sus servicios en dólares.

Mientras se resuelve ese problema, el llamado de Anato es a que los viajeros no cancelen sus vuelos hacia Colombia o alguna de las regiones afectadas. La motivación es a que se acerquen y que las empresas afectadas tampoco pierdan “las rentas que tenían planificadas a futuro”.

"Este es un trabajo conjunto que debemos realizar con los gobernadores y alcaldes”, finalizó la presidenta.