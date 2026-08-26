Turismo solidario tras el terremoto: estrategia para reactivar zonas afectadas

En medio de los graves daños ocasionados por el terremoto, desde Barranquilla, Natalia Bayona, directora de la Organización Mundial del Turismo en Colombia de Naciones Unidas, lanzó una propuesta para ayudar desde el gremio, a la reactivación económica de los territorios afectados por el desastre natural.

La dirigente planteó que a través de estrategias como el turismo solidario, se conecte el sector público y el privado, es decir: agencias de viaje, aerolíneas y hoteles con ministerios como el de Comercio, Industria Turismo, Procolombia y Fontur, para lograr atraer a los viajeros de distintas partes del mundo a los territorios afectados por el sismo y que de esta manera se contribuya a su reactivación económica.

El turismo solidario busca no solamente dar, sino recoger y entregar recursos financieros, pero también humanos, es decir, conocimiento, experiencia y sobre todo, conectar los dos mundos, el público y el privado para hacer que las cosas pasen”.

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"Uniendo las aerolíneas, a las agencias de viaje, al sector público a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con Procolombia, Fontur, y todas las entidades con los gremios, sin duda se pueden crear campañas de turismo solidario que permitan mandar dos mensajes: que Colombia es segura y que está lista para recibir e innovar en la manera como los territorios afectados por el terremoto pueden venderse con nuevos nichos y paquetes”,

Procolombia.

Añadió que con esa articulación los mercados internacionales de turismo, podrán percibir a Colombia “como un líder en actuar rápidamente” frente a un desastre natural como el terremoto, “y en la resiliencia turística que tanto se necesita en este momento”.

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La directora de la Organización Mundial del Turismo en Colombia de la ONU, hizo la propuesta en la conferencia que dictó en la Cumbre Internacional de Turismo que se lleva a cabo este miércoles en el Pabellón de Cristal, en el Gran Malecón.

Allí, Bayona enfatizó en que si bien el Gobierno ahora está concentrado en la atención de las víctimas del terremoto y la reconstrucción, en 2 o máximo 3 meses hay que hacer una campaña con todos estos componentes que lleve el mensaje a los mercados internacionales de que Colombia está listo para recibir el turismo.